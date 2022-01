Bordeaux: mis à l'écart du groupe pro, Zerkane se défend face aux rumeurs

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, Mehdi Zerkane confirme avoir été mis à l'écart du groupe professionnel des Girondins de Bordeaux. Le milieu algérien assure en revanche ne jamais avoir menti concernant ses tests PCR.

"Je n’accepte pas d’être traité de menteur." Dans un long message posté ce mercredi sur ses réseaux sociaux, Mehdi Zerkane tient à mettre les choses au point. Mis à l’écart cette semaine du groupe professionnel des Girondins de Bordeaux, le milieu algérien de 22 ans dément des informations parues dans la presse selon lesquelles il aurait prétexté avoir le coronavirus pour ne pas jouer deux matchs de Coupe de France. Ce qui est totalement faux selon lui.

"Suite aux différentes déclarations, je tiens à réagir sur le fait que j'aurais menti au staff médical en disant que j'étais positif au Covid-19 et que je ne souhaitais pas jouer en Coupe de France, écrit-il. Premièrement, les tests PCR sont effectués par le club et les résultats sont transmis au club. Deuxièmement, je n'ai jamais refusé de jouer malgré le fait que le coach ne comptait pas sur moi. Cela fait trois mois que je n'attends que ça. De plus, si ça avait été le cas, j'aurais été sanctionné pour faute professionnelle, ce qui n'est pas le cas."

Il accepte sa mise à l'écart

Envoyé s’entraîner avec la réserve, comme Paul Baysse, Zerkane ne semble pas avoir de rancœur particulière envers les Girondins. "Depuis deux ans que je suis au club, je n'ai jamais eu aucun problème, que ce soit avec le staff ou avec mes coéquipiers, ajoute-t-il. J'ai respecté la décision de m'écarter du groupe professionnel mais je n'accepte pas d'être traité de menteur ou de ne pas avoir un bon comportement dans le vestiaire. Je remercie les Girondins de Bordeaux de m'avoir donné la chance de jouer en professionnel et d'avoir pu réaliser mon rêve, je remercie également les supporters de m'avoir soutenu."

Après quelques apparitions en début de saison, Zerkane n’a plus été utilisé par Vladimir Petkovic depuis une lourde défaite à Monaco (3-0) le 3 octobre. Il est actuellement sous contrat jusqu’en 2024.