Bordeaux: Koscielny, Baysse, Maja... les raisons des mises à l'écart

Les Girondins de Bordeaux ont décidé de mettre à l'écart plusieurs joueurs de l'effectif professionnel, dont Laurent Koscielny. Il s'agit surtout d'un choix sportif et économique de la direction.

Bordeaux veut dégraisser massivement. Après l'annonce de la mise à l'écart de plusieurs joueurs des Girondins, le club veut réduire la voilure et voir son effectif se réduire de 30 à 23 joueurs professionnels, selon nos informations. Comme annoncé par L'Equipe, de nombreux joueurs n'ont desormais plus accès au vestiaire des pros. Malgré tout, bien que certains problèmes de comportement aient été évoqués, il s'agit surtout d'un choix sportif et économique de la direction. Laurent Koscielny fait partie des joueurs visés. Son contrat et son salaire (3 millions brut par an) sont un point très sensible au club depuis la reprise des Girondins par le nouveau propriétaire.

Maja et Kalu également ciblés

Paul Baysse, un des tauliers du vestiaire, paie lui sa prolongation longue durée et ne fait plus partie des projets du club tout comme Josh Maja ou encore Samuel Kalu. De son côté, Mehdi Zerkane, à qui il reste deux ans et demi de contrat, auarit notamment prétexté, selon L'Equipe, avoir le Covid pour ne pas jouer contre les Jumeaux de Mzouazia (R1, 10-0), le 19 décembre en Coupe de France, avant de récidiver au tour suivant à Brest (0-3, le 2 janvier). À chaque fois, son test s'était révélé négatif.

Ces joueurs ont reçu un courrier de la direction, qui leur informe qu'ils n'ont plus accès aux installations des professionnels. Ces mesures interviennent quelques jours après la prise de parole des Ultramarines, qui demandaient "des réactions fortes" à leur club et "de mettre de l'ordre en éloignant ceux qui ne sont plus dignes de porter le maillot girondin (...)." Le climat est loin d'être sain, alors que les Girondins vont à Rennes ce dimanche (13h) en championnat.