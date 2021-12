Bordeaux-OL: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match de Ligue 1

En grande difficulté au classement, les Girondins de Bordeaux accueillent ce dimanche soir l'OL (20h45) en clôture de la 17e journée de Ligue 1. Un match à suivre sur Amazon Prime Vidéo et à la radio sur RMC.

C’est un grand classique de la Ligue 1. Mais il oppose ce dimanche deux équipes en difficulté au classement, et en manque de points. Pointé à une décevante 12e place, pas vraiment conforme à ses ambitions européennes, l’OL se rend sur le terrain des Girondins de Bordeaux (20h45), barragistes avant le coup d’envoi de la 17e journée de Ligue 1. Ce match sera à suivre sur Amazon Prime Vidéo, mais aussi à la radio sur RMC et en direct commenté sur RMC Sport.

Une rencontre "très importante" pour Bosz

Plus mauvaise défense du championnat avec 37 buts encaissés, l’équipe de Vladimir Petkovic reste sur un 5-2 infligé mercredi par Strasbourg et n’a plus gagné depuis fin octobre. En face, les Gones doivent se reprendre après avoir chuté à domicile contre le Stade de Reims (2-1). "Le résultat est le plus important, car nous sommes là pour gagner. Toutefois, je ne suis pas favorable au résultat sans la manière. Mais je suis sûr que si on joue bien, avec des principes de jeu précis, les résultats viendront. Cette rencontre est très importante", a insisté en conférence de presse Peter Bosz, qui se retrouve déjà soumis à une exigence rapide de résultats.

Il est toujours privé de Sinaly Diomandé, Léo Dubois et Jeff-Reine Adélaïde, tous les trois à l’infirmerie, et pourrait tenter un nouveau système pour secouer une formation qui éprouve des difficultés à appliquer ses préceptes. Côté bordelais, Jimmy Briand a donné le ton cette semaine en promettant de faire "un gros coup" dimanche soir, avec "une équipe de guerriers". Les supporters bordelais attendent maintenant des actes.