OM: plusieurs joueurs absents de l’entraînement avant Bordeaux, dont certains positifs au Covid

Plusieurs joueurs de l'OM étaient absents de la séance d’entraînement programmée ce jeudi à la veille du déplacement à Bordeaux, prévu vendredi (21h, 20e journée de Ligue 1). Certains d’entre eux sont positifs au Covid.

Plusieurs cadres de l’OM manquaient à l’appel, ce jeudi matin lors de la séance d’entraînement à la Commanderie. Arkadiusz Milik, Steve Mandanda, Gerson, Alvaro Gonzalez et Valentin Rongier étaient absents. Certains d’entre eux sont positifs au covid mais l’OM préserve le secret médical et ne communique pas les noms des joueurs contaminés.

Le club affirme avoir, pour le moment, largement assez de joueurs pour entrer dans le protocole (20 joueurs dispo sur la liste de 30, communiquée à la LFP en début de saison) et disputer le match à Bordeaux vendredi (21h, 20e journée de Ligue 1). L’OM est dans l’expectative et suit à distance la situation à Bordeaux et les décisions à venir de la commission covid.

Le club olympien précise à RMC Sport que l’OM n’a pas attendu le protocole de la LFP pour tester ses joueurs avec un suivi très régulier. Et même quotidien. Depuis lundi, l’OM réalise quotidiennement un test PCR ou antigénique sur chaque joueur. Le club veut évidemment éviter un cluster et redouble de prudence, d’autant que plusieurs joueurs de chauvigny ont été testés positifs récemment, après le match contre Marseille en Coupe de France.

Le staff olympien prépare le match comme s’il allait avoir lieu. L’OM a bien conscience que la situation peut évoluer jusqu’au dernier moment si d’autres cas covid sont détectés du côté des Girondins, qui mettent la pression via leur communication. Le club a en effet décidé de jouer le match à huis clos s’il était maintenu. Les supporters bordelais ont, eux, fait état de leurs craintes de débordements si la rencontre avait bien lieu.

Jorge Sampaoli, entraîneur de l’OM, s’exprimera sur le sujet ce jeudi (13h15). Il sera suivi par le milieu de terrain, Amine Harit.

Selon la dernière version du protocole sanitaire de la LFP, les clubs ont l’obligation de tester le groupe sportif élargi à 48h du coup d’envoi d’un match. Mais le protocole stipule que tout élément sanitaire nouveau sera pris en compte jusqu’à cinq heures du coup d’envoi. Concrètement, pour Bordeaux-OM, il faudra bien attendre jusqu’à 16h vendredi pour être sûr que le match ait bien lieu. Si d’autres cas apparaissent entre H-48 (moment des tests) et H-5 ils seront pris en compte dans le décompte des cas.