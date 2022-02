Bordeaux: pour Petkovic, ça sent la fin d'une triste aventure

La direction des Girondins de Bordeaux a, sauf retournement de situation, pris la décision de se séparer de Vladimir Petkovic, l’entraîneur, après la nouvelle claque encaissée à Reims (5-0) ce dimanche en Ligue 1.

Il a beau ne pas se sentir menacé, cette fois-ci, son avenir ne tient plus qu’à un fil. A vrai dire, il est même déjà scellé. La claque reçue à Reims aura été celle de trop pour Vladimir Petkovic, l’entraîneur des Girondins de Bordeaux. La direction a très mal vécu le naufrage à Reims (5-0) malgré un mercato hivernal ambitieux et plutôt réussi sur le papier (Marcelo, Guilavogui, Ignatenko et Ahmedhodzic). Le technicien suisse était déjà sous pression avant cette défaite. Le match à Reims semble avoir fait basculer le destin de l’ancien sélectionneur de la Nati.

Joao Sacramento, un profil qui plait à Bordeaux

Petkovic ne devrait plus être sur le banc de Bordeaux la semaine prochaine pour un périlleux déplacement à Lens (dimanche 13 février). L’attitude des joueurs sur le terrain et le manque d’agressivité et de caractère ont été déterminants dans le choix de la direction. Petkovic a affirmé qu’il ne démissionnera pas sur Prime Vidéo mais son sort semble bel et bien scellé. Dans la foulée de la défaite à Reims, les joueurs étaient groggys dans le vestiaire, miné par un silence de plomb après le match.

Seul l’entraîneur a pris la parole mais de façon succincte. Pour remplacer Petkovic, plusieurs pistes sont déjà étudiées. Comme dévoilé il y a quelques semaines par RMC Sport, l’ex-international Thierry Henry a bien été sondé par la direction du club. Joao Sacramento est un profil qui plaît aussi particulièrement à Bordeaux. L’ancien adjoint de José Moutinho, aussi bien à Tottenham qu’à la Roma, est passé par Lille et Monaco. Repéré par Luis Campo, il connaît bien le championnat et Gérard Lopez. Le nom de Laurent Battles revient également du côté du Haillan.