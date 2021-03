Bordeaux-PSG: le groupe parisien sans Verratti, ni Di Maria mais avec Icardi

Comme attendu, Marco Verratti et Angel Di Maria sont bien forfait pour le déplacement du PSG à Bordeaux, ce mercredi (21h, 28e journée de L1). Mauro Icardi est de retour dans le groupe privé de Kylian Mbappé, suspendu.

Le PSG se déplace à Bordeaux, ce mercredi (21h, 28e journée de Ligue 1) sans plusieurs de ses stars. Kylian Mbappé est suspendu et Neymar se remet toujours d'une lésion à l'adducteur gauche, contractée en Coupe de France face à Caen le 10 février dernier. Le retour à l'entraînement de le star brésilienne pourrait intervenir en fin de semaine. Mauricio Pochettino devra se passer de deux autres tauliers pour ses retrouvailles avec la Gironde où il a passé une demi-saison en 2003.

Comme attendu, Marco Verratti et Angel Di Maria ne figurent pas dans le groupe de 22 joueurs retenus. Le milieu de terrain italien a repris la course mardi après avoir reçu un coup au pied la semaine dernière mais il est encore trop juste pour ce match. Le milieu offensif argentin est, lui, blessé à une cuisse depuis début février. L'ancien Madrilène a également repris progressivement avec le groupe depuis trois jours mais le staff ne prend aucun risque.

Icardi et Paredes de retour

L'entraîneur argentin a tout de même une raison de se réjouir avec le retour de Mauro Icardi, remis d'une gastro-entérite qui l'avait privé du déplacement à Dijon la semaine dernière (0-4). Le jeune Edouard Michut, qui a joué son premier match en pro à cette occasion, est aussi du voyage, tout comme Leandro Paredes, de retour de suspension.

Le PSG, deuxième à un point de Lille, visera une victoire en Gironde qui pourrait lui permettre de reprendre la tête du championnat alors que le Losc recevra l'OM dans le choc de la journée. "On doit penser à notre performance (et pas à celle des autres équipes), a confié Pochettino, mardi. Il nous reste onze matchs en Ligue 1, nous sommes concentrés sur cela et notamment sur le match de Bordeaux. Si nous gagnons les onze matchs restants nous serons champions. (...) En Ligue 1, tout le monde peut gagner ou peut perdre contre tout le monde. On l'a vu lors des journées précédentes. Les matchs entre les favoris peuvent être déterminants mais cette année il se passe des résultats surprises."