Bordeaux-PSG, les compos: Icardi de retour, Ben Arfa encore remplaçant

Privé de nombreux joueurs, dont Moise Kean et Kylian Mbappé qui se sont ajoutés à la longue liste d'absents, le PSG démarre avec Danilo Pereira, Pablo Sarabia et Mauro Icardi pour affronter les Girondins de Bordeaux ce mercredi soir (21h).

À deux points du leader lillois, le Paris Saint-Germain (2e) se déplace sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (11e), ce mercredi soir à l'occasion de la 28e journée de Ligue 1. Le coup d'envoi est prévu à 21 heures.

En ce qui concerne les Parisiens, le groupe déjà très amoindri par les blessures et la suspension de Kylian Mbappé l'est encore plus depuis cet après-midi. Testé positif au coronavirus, Moise Kean a rejoint la longue liste des indisponibles. Conséquence: Mauro Icardi, Julian Draxler et Pablo Sarabia sont titulaires dans le trio offensif. Le premier cité était dispensé du déplacement à Dijon (4-0) à cause d'une gastro-entérite.

Dagba titulaire

Au milieu, Rafinha est reconduit avec Idrissa Gueye. Leandro Paredes, qui était suspendu contre Dijon, démarre sur le banc. Ce qui offre du temps de jeu à Danilo Pereira. En défense, Thilo Kehrer cède sa place à Colin Dagba.

Chez les Bordelais, dont la dernière victoire remonte au 24 janvier, Yacine Adli et Loris Benito font leur retour. L'infirmerie ne compte plus qu'un seul patient, Otavio, opéré du tendon d'Achille. En méforme ces dernières semaines, Hatem Ben Arfa a débuté sur le banc face à Metz (2-1) avant de rentrer en fin de match. Il est encore remplaçant pour ce rendez-vous face à son ancien club.

Les équipes de départ:

Girondins de Bordeaux: Costil - Sabaly, Mexer, Koscielny, Benito - Zerkane, Seri, Adli - Oudin, Hwang, Kalu.

Paris Saint-Germain: Navas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Rafinha, Pereira, Gueye - Sarabia, Icardi, Draxler.