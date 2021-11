Bordeaux-PSG: Onana s’excuse pour avoir échangé son maillot avec Neymar à la mi-temps

Junior Onana a posté un message sur les réseaux sociaux afin de faire son mea-culpa après la défaite de Bordeaux face au PSG, samedi en Ligue 1 (2-3). Un match durant lequel le milieu de terrain des Girondins a demandé à Neymar d’échanger son maillot à la pause.

La scène est restée en travers de la gorge de certains supporters de Bordeaux. Alors que son équipe étaient menée 2-0 face au PSG, Junior Onana s’est précipité vers Neymar afin de lui demander son maillot à la mi-temps, samedi, lors de la 13e journée de Ligue 1. De quoi entraîner une vague de critiques, d’autant que la star parisienne a inscrit un doublé au Matmut Atlantique et que les Girondins se sont finalement inclinés 3-2.

Face au malaise, Onana, qui a posté la tunique de Neymar sur les réseaux sociaux après la rencontre en mentionnant l’un de ses amis, a présenté ses excuses. "On fait tous des erreurs et c’est grâce à elles qu’on en tire des leçons", a écrit le milieu de terrain de 21 ans dans sa story Instagram.

"J’aurai dû m’assurer que cela se fasse de façon discrète"

"Samedi, j’ai demandé le maillot à Neymar avant le match pour un ami, explique l’international camerounais (1 sélection), auteur de six apparitions cette saison (2 buts, 1 passe décisive). A la mi-temps et vu le score, j’aurais dû m’assurer que cela se fasse de façon discrète, soit dans les vestiaires, afin d’éviter les polémiques et les jugements. Cela s’est malheureusement fait au stade, au regard de tous."

"Je tiens à m’excuser auprès de tous les supporters ainsi que tous ceux que j’ai pu offenser par cet acte, a poursuivi l’ancien joueur du Losc, recruté cet été pour 2 millions d’euros. J’ai eu le droit à un très bel accueil venant de tous depuis mon arrivée ici et comme je le dis au début de mon aventure, je donnerai tout, sur et hors du terrain. Allez Bordeaux!"