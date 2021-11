Bordeaux-PSG: Yacine Adli chambre Thierry Henry avec une de ses citations

Thierry Henry, champion du monde 1998, a lancé un défi à Yacine Adli, milieu de terrain de Bordeaux, pour l’année 2022: disputer la Coupe du monde. Ce dernier a accepté en chambrant gentiment l’ancien attaquant des Bleus.

Depuis qu’il est consultant chez Amazon Prime Vidéo sur la Ligue 1, Thierry Henry a déclaré sa flamme à plusieurs joueurs. Il avait salué le sang-froid du Nantais Randal Kolo Muani avant de couvrir de compliments le joueur de Reims, Ilan Kebbal (23 ans). Ce week-end, le champion du monde a salué les progrès du milieu de terrain bordelais, Yacine Adli (21 ans) qu’il a trouvé à son avantage face au PSG (2-3), samedi.

"J’ai trouvé qu’il y avait un changement au niveau de ton attitude, lui a-t-il déclaré. Ce n’est pas mal quand je dis ça. J’ai trouvé que tu as été vaillant, notamment contre Reims et le PSG. Tu encourageais les autres. Des fois, je te voyais lâcher prise et là, j’ai vu un nouveau Yacine sur les deux derniers matchs. Est-ce que tu penses c‘est assez OK ce que je viens de dire?"



Un peu impressionné, l’ancien joueur du PSG lui a tout de même répondu sur le ton d’une boutade en reprenant une célèbre déclaration de Thierry Henry, prononcée lors d’un entretien avec Olivier Dacourt ("Le temps, c’est un truc, qu’on n’a pas. Même le temps n’a pas le temps pour le temps. Le temps ne s’arrête pas. Là, j’ai arrêté ma montre mais le temps continue. Le temps n’a pas le temps mais il faut du temps.")

"Inutile de vous rappeler que le temps n’a pas de temps pour le temps", sourit Adli

"Oui, je comprends tout à fait mais nous avons vécu une saison compliquée l’année dernière et c’est dans ces saisons qu’on apprend, a répondu Adli. On apprend toujours des moments durs. Aujourd’hui, on est encore un peu dans cette situation même si on est en reconstruction et qu’on a besoin de temps. Mais inutile de vous rappeler que le temps n’a pas de temps pour le temps. Ça, on le sait. Ce n’est pas personnel, c’est collectif. On a un état d’esprit plus solidaire."

Quelques minutes plus tard, Thierry Henry est revenu à la charge en fixant un objectif au joueur bordelais. "J’ai un défi, lui lance-t-il. La Coupe du monde, c’est bientôt, non?" "Oui, c’est bientôt", répond timidement Adli. "A bon entendeur salut, lui rétorque Henry. Défi!" "Défi accepté", sourit Adli. "A dans un an", conclut Henry en référence au Mondial 2022 qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre cette année-là. International français chez les jeunes, Adli n’a jamais été retenu avec les A.