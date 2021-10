Bordeaux-Reims: la punchline d'Adli pour rendre un vibrant hommage à Briand

Bordeaux s’est offert un succès revigorant face à Reims, ce dimanche, lors de la 12e journée de Ligue 1 (3-2). Après ce match renversant, Yacine Adli a fait l’éloge de Jimmy Briand, auteur d’un doublé décisif, un an après son dernier but en championnat.

De plus en plus crispé, le Matmut Atlantique patientait depuis près de six mois. Une moitié d’année sans voir son équipe l’emporter sur sa pelouse. Mais la traversée du désert a pris fin lors de la réception de Reims, ce dimanche en Ligue 1 (3-2). Au terme d’un match spectaculaire, Bordeaux a enfin décroché une victoire à domicile. Sa première de la saison. Menés 2-0, les Girondins ont réussi à renverser la rencontre grâce à un but de Yacine Adli et un doublé de Jimmy Briand, qui n’avait plus marqué en championnat depuis un an.

"Put*** de merde, ça fait du bien, a réagi Adli sur Amazon Prime Vidéo. On l’attendait depuis tellement de temps. Ça faisait depuis la victoire contre Lens la saison passée (3-0, le 16 mai dernier, ndlr) qu’on n’avait pas gagné à domicile. Dans un contexte encore compliqué aujourd’hui. On est menés 2-0. On a donné tout ce qu’on avait dans les tripes. On a aussi été poussés par la colère des supporters. A un moment donné, cette rage nous a permis de retourner la situation. Il faut garder cet état d’esprit. Il faut qu’on soit à 150% à tous les matchs. On n’a pas de marge."

"Une paire de baloches énormes"

Le milieu de terrain de 21 ans, prêté cette saison par l’AC Milan, a également rendu un vibrant hommage à Briand, qui n’a pas tremblé pour transformer le penalty de la victoire au bout du temps additionnel (95e). A 36 ans, l’avant-centre en est désormais à 102 réalisations en L1.

"Je voudrais dire un grand, grand, grand bravo à Jimmy Briand, parce qu’il a vécu des moments difficiles, a lâché Adli. Il a été de côté pendant une saison ; où il n’a pas beaucoup joué. Ce soir, il répond présent comme un homme, un grand, avec une paire de baloches énormes. Donc bravo Jimmy! Et j’espère qu’il y en aura encore pour lui".