Bordeaux-Saint Etienne: "L'ASSE va se maintenir", positive Dupraz

Après avoir arraché le match nul à Bordeaux mercredi (2-2), Pascal Dupraz s’est encore une fois montré très optimiste pour le maintien des Verts en Ligue 1. Après 33 journées, Saint Etienne est toujours barragiste, avec quatre points d’avance sur les Girondins.

Le "match de la peur" entre Bordeaux et Saint Etienne s’est soldé par un match nul mercredi soir (2-2). Menés 2-0 après 25 minutes de jeu, les Verts sont revenus dans le match pour décrocher un précieux point en vue de la course au maintien.

"J'ai plus que de l'espoir, j'ai des certitudes"

"Ce club mérite de rester en L1. (Mes joueurs) me donnent de la force, de la joie, je les admire. Quelque fois ils m'irritent par leurs hésitations défensives, mais ils ont la santé. J'ai plus que de l'espoir, j'ai des certitudes, ce sont les miennes, mais l'ASSE va se maintenir", a déclaré Pascal Dupraz en conférence de presse.

"Cette équipe a la santé et est en vie, mais il faut qu'elle règle ses problèmes défensifs, qu'on arrête de prendre des cartons stupides et qu'on trouve la bonne formule défensivement", a ajouté l’entraîneur stéphanois.

"Ce match, on aurait pu le perdre"

La rencontre s’est terminée dans un contexte tendu. Pascal Dupraz s’est montré particulièrement agité sur son banc de touche et le but de Jimmy Briand a un peu plus envenimé les esprits, avant que le hors-jeu détecté à l’arbitrage vidéo ne douche les ardeurs des Bordelais. "Ce match, on aurait pu le perdre. Il a fallu la VAR pour que les Bordelais ne l'emportent pas", a-t-il reconnu.

Malgré tout, Saint Etienne reste barragiste, avec quatre points d’avance sur Bordeaux, 19e, et un point de retard sur le premier non-relégable, Clermont. "On a aussi une différence de buts favorable qui pourrait compter. Je ne regarde pas le classement, mais avec 31 points, on ne se maintient pas en L1. Il reste cinq matchs, il faut bien récupérer", a continué Dupraz. Samedi, les Verts recevront Monaco (19h). Ils enchaîneront ensuite avec Rennes, Nice, Reims, puis Nantes, lors de la dernière journée.