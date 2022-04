ASSE-Brest: le soulagement de Saint-Etienne, qui s'extirpe provisoirement de la zone rouge

St-Etienne s'est imposé 2-1 face à Brest ce samedi, grâce à un doublé du jeune milieu de terrain Mahdi Camara. Les Verts quittent provisoirement la zone de relégation et se donnent de l'air avant le match de la peur contre Bordeaux, mercredi prochain.

Les Verts signent une belle opération à Geoffroy-Guichard, en s’imposant 2-1 face au Stade Brestois ce samedi, et sortent de la zone rouge. Les hommes de Pascal Dupraz ont su faire preuve d’une redoutable efficacité devant le but, avec deux réalisations de Mahdi Camara sur corner, lui qui était jusqu'alors exclu du groupe professionnel en raison d'une bagarre avec un joueur de la réserve début avril.

Mahdi Camara MVP

St-Etienne s’est pourtant fait surprendre dès la 8e minute par un éclair de génie de Franck Honorat qui récupéré le ballon, crocheté le défenseur et marqué d'une frappe puissante pour doucher un stade Geoffroy-Guichard inondé par le soleil local (0-1, 8e). Passé par l'ASSE entre 2019 et 2020, le buteur brestois a choisi de ne pas célébrerson but. Alors que Brest pousse pour faire le break, Mahdi Camara vient finalement égaliser sur corner, laissé seul au second poteau (1-1, 14e), et réveille tout le Chaudron. Excusé par Pascal Dupraz juste avant la rencontre, le jeune de 23 ans donne finalement raison à son coach de l'avoir retenu malgré ses écarts de comportement.

Les joueurs eux s’endorment peu à peu, reculant toujours plus vers leur propre but. Wahbi Khazri souffle un premier vent de révolte (25e).Puis il est bien suivi par Dennis Bouanga (37e), avant que Mahdi Camara ne signe son doublé en seulement quinze minutes sur un nouveau corner, transformant l’après-midi des Verts en rêve (2-1, 39e).

Au retour des vestiaires, les deux clubs reprennent dans un faux rythme, et les supporters verts en transe doivent se contenter de grosses occasions de Arnaud Nordin (69e) et Ryad Boudebouz (71e), parfaitement stoppées par Marco Bizot. Les tentatives de Mounié et Honorat ne suffisent pas à faire trembler les supporters locaux, qui chantent à pleins poumons avant même le coup de sifflet final.

Les Verts tiennent leur victoire après de lourdes défaites lors des deux derniers matchs, et la mission maintien prend un nouveau tournant ce samedi. Ils pointent à deux points de Clermont, 18e et premier relégable. Saint-Etienne se rassure donc, avant un déplacement qui s'annonce plus que compliqué à Bordeaux mercredi prochain. Dans un match qui pourrait être déjà décisif pour le maintien des deux côtés. Brest est 12e, à sept points de Lyon, 10e.