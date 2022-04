Saint-Etienne: "Je suis optimiste depuis le premier jour", répète Dupraz pour le maintien

Alors que Saint-Etienne dispute mercredi soir un match décisif face à Bordeaux, Pascal Dupraz s’est une nouvelle fois dit optimiste pour le maintien des Verts en Ligue 1. Il a fait de ce discours sa méthode de mangement pour souder son groupe.

Les Verts vont-ils se maintenir en Ligue 1? Après 32 journées, ils comptent désormais un petit point de plus que les Clermontois, barragistes. Mais mathématiquement, rien n’est encore fait pour les Stéphanois, qui disputent mercredi (19 heures) un match décisif face à un concurrent direct: les Girondins, 19es.

"On ne baissera pas la garde"

Avant ce déplacement à Bordeaux, l’ASSE reste sous pression mais Pascal Dupraz se dit "optimiste depuis le premier jour". "Au risque de me faire démonter, je ne vois pas d’autres pédagogies, d’autres ressorts, que de dire aux joueurs 'vous redressez la barre, ce n’est pas encore suffisant, mais vous allez vous maintenir si vous continuez dans cet élan-là'. Je préfère ça plutôt qu’un discours pessimiste. Je ne pense pas qu’un discours pessimiste soit extrêmement rassembleur", a-t-il développé mardi en conférence de presse.

Quand il est arrivé à Saint-Etienne mi-décembre pour succéder à Claude Puel, les Verts étaient derniers de L1, avec seulement deux victoires dans les jambes. Ils en comptent maintenant 7 et ont quitté la zone rouge début mars, grâce à leur victoire à Metz, un autre mal classé. L’ASSE va mieux, mais rien n’est encore fait. "Tant qu’on n’a pas le nombre de points suffisants, la preuve mathématique que l’AS St Etienne est maintenu, on ne baissera pas la garde", a insisté Pascal Dupraz.

Contre Lorient, "un bon rappel"

S’il se montre très encourageant face à ses joueurs, il n’oublie pas non plus de souligner les points faibles de son groupe. "Il y a le discours et il y a les actes. A Lorient, on a eu le discours mais on n’avait laissé les intentions au vestiaire pendant 50 minutes. C’est un bon rappel", a estimé Dupraz. Lors de la 31e journée, les Verts menaient 2-0 contre Lorient après 20 minutes de jeu. Puis ils ont perdu le fil de la rencontre, ont vu les Merlus égaliser avant la pause, ont été réduits à 10, et se sont finalement inclinés 6-2.

A Bordeaux mercredi soir, les Stéphanois affronteront des Girondins encore sonnés par leur cinglante défaite à Lyon dimanche (6-1). Alors qu’ils pensaient s’être un peu rassurés contre Metz une semaine plus tôt (3-1), les Bordelais ont sombré. "Un naufrage collectif", selon l'entraîneur David Guion. Contrairement à Saint-Etienne, l’heure n’est pas vraiment à l’optimisme en Gironde.