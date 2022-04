Ligue 1: Bordeaux se saborde contre Saint-Etienne, Clermont et Lorient respirent

Alors qu’ils menaient 2-0, les Girondins ont concédé un match nul mercredi soir (2-2) et restent en très grand danger de relégation. Les Clermontois se donnent de l’air en arrachant la victoire contre Troyes (1-0), Lorient s'est imposé face à Metz (1-0) et Reims s’est imposé contre Lille (2-1).

Devant au score, Bordeaux craque encore

Sous pression après leur raclée à Lyon (6-1), les Bordelais ont bien débuté la rencontre contre Saint-Etienne et ont marqué deux buts sur corner en 25 minutes. Le premier par Sékou Mara (16e), servi par Ignatenko. Quelques minutes après s’être procuré une grosse occasion de la tête, le jeune girondins frappe à ras de terre et ouvre le score. Jean Onana double la mise (24e), cette fois sur un corner de Dilrosun.

Mais même en faisant le break, les Girondins ne sont jamais à l’abri et ils l’ont encore une fois prouvé. Ils ont d’abord vu les Verts réduire le score avec un but de Denis Bouanga (33e), sur un deux contre un joué avec Ryad Boudebouz. Au retour des vestiaires, les Bordelais ont arrêté de jouer et ont logiquement vu Nordin égaliser (65e). Quelques minutes plus tard, ils seront même sauvés par leur barre transversale. Dans le match de la peur, Bordeaux a craqué.

Sur un sursaut d’orgueil bordelais, Jimmy Briand a cru inscrire le but de la délivrance (89e). Il sera finalement refusé après de longues minutes, pour un hors-jeu de Niang. Ce match nul, combiné aux victoires de Lorient et Clermont, complique encore un peu plus les affaires de Bordeaux.

Clermont s'impose contre Troyes sur le fil

Tout s’est joué en fin de match entre Troyes et Clermont. Les Auvergnats ont arraché la victoire, contre le cours du jeu, grâce à un but de Mohamed Bayo à la 88e. Les Clermontois remportent trois points très précieux dans la course au maintien et reviennent à une longueur des Troyens.

Cruelle soirée pour l’ESTAC qui s’est procuré de nombreuses occasions, mais qui a buté sur Ouparine Djoco, décisif. Le match s’est terminé à 10 contre 10, après l’expulsion d’Alidu Seidu (70e) sanctionné d’un deuxième carton jaune, puis de Baldé (84e) pour un tacle sur Djoco.

Lorient bat Metz et s'éloigne de la zone rouge

Dénouement en toute fin de match également à Lorient. Les Merlus ont inscrit le seul but de la rencontre dans le temps additionnel (94e), grâce à Dango Ouattara. Lorient s’éloigne de la zone de relégation.

Les Messins eux restent derniers du championnat. Ils ont largement dominé la première période, se sont procurés de nombreuses occasions et ont même cru voir Nicolas de Préville ouvrir le score (21e). Mais son but a finalement refusé à la vidéo, pour une faute de main.

Reims arrache la victoire contre Lille

Reims a pris l’avantage sur Lille dans le temps additionnel (92e), avec un but signé Abdelhamid. Avec 9 points d’avance sur le barragiste, Reims a quasiment acquis son maintien.

Les Rémois ont globalement dominé la rencontre. Ils ont ouvert le score grâce à Munetsi. Mais les Lillois ont égalisé sur une frappe puissante de Sanches, rare éclair nordiste de la soirée. Le LOSC est désormais 9e.