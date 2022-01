Bordeaux: trois joueurs, dont le capitaine Koscielny, écartés

Les Girondins de Bordeaux ont annoncé ce mardi que trois joueurs de l'effectif professionnel (Koscielny, Baysse et Zerkane) ont été écartés du groupe.

Les temps sont durs en Gironde. Trois joueurs de Bordeaux, les défenseurs centraux Laurent Koscielny et Paul Baysse, ainsi que le milieu algérien Mehdi Zerkane, ont été mis à l'écart du groupe professionnel, a appris l'AFP mardi auprès du club bordelais. Mal en point en L1 où ils occupent la 17e place, les Girondins cherchent à dégraisser leur effectif et diminuer leur masse salariale. Et comme première mesure, ils ont écarté leur capitaine Laurent Koscielny, âgé de 36 ans, aux performances jugées insuffisantes depuis le début de saison.



Recrue phare de l'ancien propriétaire GACP en 2019, l'ancien joueur d'Arsenal a le plus gros salaire du club avec la possibilité de prolonger son contrat de deux ans d'ici le mois de juin. Victime de deux blessures cet automne, Koscielny n'a disputé que 11 matches en 20 journées. Positif au Covid-19 pendant les fêtes, l'ex-Gunner est resté sur le banc vendredi dernier contre Marseille (0-1).

Baysse et Zerkane vont s'entraîner désormais avec la réserve

De son côté, Baysse, 33 ans, en a fini avec une grave blessure au genou contractée au printemps dernier qui l'a éloigné des terrains depuis. En reprise depuis quelques semaines, ce joueur formé au club et sous-contrat jusqu'en 2024 n'entre pas dans les plans du club au scapulaire.



Enfin, Zerkane, 22 ans, à qui il reste également deux ans et demi de contrat, a joué les bouche-trous cette saison avec six apparitions (77 minutes au total), la dernière remontant au 3 octobre à Monaco. L'international algérien (1 sélection), qui avait disputé 27 matches en L1 dont 17 comme titulaire la saison dernière, a lui aussi été invité à se trouver un nouveau club. Baysse et Zerkane vont s'entraîner désormais avec la réserve.



Ces mises à l'écart, qui pourraient concerner d'autres joueurs peu performants ou que le club de Gérard Lopez souhaite vendre (l'ailier nigérian Samuel Kalu, le milieu brésilien Otavio, l'attaquant anglo-nigérian Josh Maja), interviennent quelques jours après la défaite historique à domicile face à l'OM et quelques heures après un communiqué des Ultramarines.

Bordeaux pire défense du championnat

Le principal groupe de supporters bordelais demandait "des réactions fortes" à leur club et "de mettre de l'ordre en éloignant ceux qui ne sont plus dignes de porter le maillot girondin (...) Nous attendons de la direction actuelle qu'elle prenne toutes les dispositions nécessaires afin de changer le cours de l'histoire car elle nous mène objectivement au désastre".



Par ailleurs, Bordeaux, qui possède la défense la plus perméable de Ligue 1 avec 44 buts encaissés, envisage de renforcer le staff technique de Vladimir Petkovic, maintenu pour l'heure à son poste malgré son bilan (3 victoires en 20 matches). Selon L'Equipe, le nom de l'ancien international lyonnais Grégory Coupet, 49 ans, qui occupe le poste d'entraîneur des gardiens à Dijon (L2), circule du côté du Haillan.