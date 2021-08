Bosz après OL-Clermont: "J'ai vu des choses qu'on ne voit pas chez les U12"

La déception était immense ce dimanche pour l'OL, tenu en échec à domicile par Clermont (3-3) après une fin de match folle lors de cette 3e journée de Ligue 1. S'il a souligné une bien meilleure prestation d'ensemble de ses joueurs, par rapport à la rencontre face à Angers, Peter Bosz a fustigé aussi la fébrilité défensive de ses joueurs en fin de partie.

L'OL a longtemps pensé pouvoir obtenir sa première victoire de la saison en Ligue 1. Les joueurs de Peter Bosz menaient face à Clermont, au Groupama Stadium, 3-1 jusqu'à la 80e minute, quand Elba Rashani a sonné la charge. Puis l'attaquant international kosovar a égalisé dans le temps additionnel (3-3). En 3 journées, les Gones n'ont donc que deux points.

Mais humilié face à Angers la semaine dernière (3-0), l'OL a tout de même montré un autre visage pendant plus d'une heure. "Je suis très déçu, on ne doit jamais faire match nul, a regretté Peter Bosz en conférence de presse d'après-match. La première période a été beaucoup mieux que celle face à Angers. On a peut-être pas aussi bien joué en seconde période mais on a eu des occasions incroyables pour marquer le 4e but. La confiance n'était plus là après le deuxième but de Clermont, mais même dans cette situation nous avons eu des occasions."

"Contre Angers, j'étais déçu de mon équipe. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas"

Pour Lyon, c'est tout de même un sentiment d'immense gâchis qui domine, avec un énorme raté de Houssem Aouar à la 89e, suivi par un autre loupé de Karl Toko-Ekambi. "Mais c'est l'équipe, qui aujourd'hui, a perdu deux points avec une mauvaise défense et des problèmes devant. Finalement, on a un point. Je ne peux pas regarder dans la tête de mes joueurs, je ne peux pas vous dire quel est le problème. Il faut marquer. Avec notre qualité à 3-1, ça doit être fini! A 3-2, j'ai vu des choses qu'on ne voit pas chez les U12, je n'ai pas compris, s'est interrogé aussi Peter Bosz, regrettant la fébrilité défensive de son équipe. Contre Angers, j'étais déçu de mon équipe, aujourd'hui ce n'était pas le cas. Dans l'ensemble, on a fait un bon match avec un bon pressing. C'était une bonne équipe."

Ces derniers jours ont été agités pour l'OL, avec la mise à l'écart de Marcelo pour mauvais comportement après la dernière défaite à Angers. En défense, l'OL a officialisé depuis l'arrivée d'Emerson, latéral italien qui évoluait avec Chelsea et qui a participé à l'Euro. "Après Angers, ce n'était pas facile avec une semaine difficile. Mon équipe a fait un bon début de match pourtant. Notre état d'esprit était bon au début mais on a bien vu qu'à la fin, ça reste une ligne très maigre. On ne peut pas regarder avec les datas si les joueurs sont concentrés ou non. Il faut juste mieux défendre, a analysé Bosz. Physiquement, on était biens, ça on le sait avec les datas et on peut comparer avec les autres équipes."

Avant la trève internationale, l'OL a encore un match à jouer vendredi prochain, en déplacement à Nantes. Un nouveau faux-pas pourrait cristalliser d'autant plus les tensions et frustrations liées à ce début de saison, avec deux points pris en trois matchs. Mais surtout, avec des scénarios assez particuliers, de la claque infligée par Angers à ce nul regrettable face à Clermont.