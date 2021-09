Brésil: quatre joueurs de Ligue 1 convoqués par Tite, mais pas Guimarães

Les Parisiens Marquinhos et Neymar, le Marseillais Gerson et le Lyonnais Lucas Paqueta font partie des joueurs retenus pour les prochains matchs du Brésil programmés en octobre. Bruno Guimarães, lui, n'a pas été appelé.

La Ligue 1 est toujours aussi bien représentée au sein de la Seleção. Les Parisiens Marquinhos et Neymar, le Marseillais Gerson et le Lyonnais Lucas Paqueta font partie des 25 joueurs retenus pour les prochains matchs du Brésil. Dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, la sélection dirigée par Tite affrontera le Venezuela (dans la nuit du 7 au 8 octobre, à 1h30 heure française), la Colombie (10 octobre, 23h) et l'Uruguay (dans la nuit du 14 au 15 octobre, 2h30).

Pourtant performant et indiscutable en ce début de saison avec l'OL, Bruno Guimarães n’a lui pas été appelé. Pas de convocation non plus pour l’ancien latéral parisien Daniel Alves, actuellement sans club après avoir résilié son contrat avec São Paulo. Brillant depuis plusieurs semaines avec l’Ajax Amsterdam, l'ailier Antony (21 ans) est lui le petit nouveau de cette liste.

Casse-tête en vue pour les clubs

Comme début septembre, trois et non deux rencontres sont programmées début octobre, afin de rattraper les deux journées reportées en mars après le refus des clubs européens de libérer leurs joueurs en pleine vague de pandémie de coronavirus. La question de la libération des stars sud-américaines par les équipes anglaises pourrait encore se poser si les autorités sanitaires britanniques imposent toujours début octobre les dix jours d'isolement obligatoire à toute personne revenant d'un pays placé sur la liste "rouge", qui comporte toute l'Amérique du sud, quel que soit son statut vaccinal.

En septembre, la Seleção avait été privée de nombreux éléments dont Thiago Silva (Chelsea), Ederson et Gabriel Jesus (Manchester City) ou encore Alisson et Roberto Firmino (Liverpool). Cette trêve va aussi représenter un nouvel embouteillage des calendriers entre les championnats et les rencontres des sélections nationales. A titre d’exemple, le Brésil-Uruguay est prévu à Manaus le jeudi 14 octobre à 20h30 heure locale, donc à 2h30 heure française dans la nuit de jeudi à vendredi. Sauf que le 15 octobre le PSG recevra Angers à 21h à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1…