Neymar regrette le carton jaune étrange infligé à Paqueta après un geste technique

Lucas Paqueta a été averti pour une raison un peu floue à la fin du match entre l’OL et Troyes (3-1), mercredi. Certains, dont Neymar, coéquipier de Paqueta avec le Brésil, y ont vu une sanction pour chambrage après un geste technique. Mais ce n’est pas clair.

Lucas Paqueta a encore brillé mercredi lors de la victoire de Lyon face à Troyes (3-1). Il a marqué avant de conclure la rencontre sur une pointe d’incompréhension. Le milieu de terrain a écopé d’un carton jaune dans le temps additionnel (90e+3) pour une raison assez floue.

Lucas Paqueta tente un coup du sombrero sur Giulian Biancone © Capture

Après une remise en jeu à proximité de la surface adverse, le Brésilien a tenté le coup du sombrero d’un geste technique sur Giulian Biancone. Le défenseur troyen a repoussé la tentative avant de reprocher visiblement à Paqueta de vouloir chambrer.

Averti pour son geste technique ou pour avoir snobé l'arbitre?

Stéphanie Frappart, qui dirigeait cette rencontre, a alors calmé les débats avec un coup de sifflet. Paqueta, qui n’a pas réagi aux invectives de son adversaire, a repris sa place. Avant d’être rappelé par l’arbitre, puis d’être averti à sa grande surprise et celle de son coéquipier Bruno Guimaraes.

Le message de Neymar pour regretter le carton jaune de Lucas Paqueta © Capture Instagram

De nombreux supporters de l’OL ont vu dans ce carton une manière de sanctionner son geste technique. Mais rien ne le dit et Paqueta a aussi pu être averti pour ne pas avoir répondu à l’injonction de l’arbitre de venir la voir. Cela reste flou. Neymar, lui, opte pour la première version.

"Le fameux 'joga bonito' est terminé"

La star du PSG et partenaire de Paqueta en sélection brésilienne a regretté cet avertissement. "Cet épisode est très triste, prendre un carton jaune à cause d'un dribble..., a regretté le numéro 10 parisien dans une story Instagram. Le geste technique est une solution, peu importe où et quel moment du match il est réalisé. C'est ce qui m'est arrivé la saison dernière. Et cette année, ça arrive à Paqueta. Sincèrement, je ne comprends pas le motif. Le fameux "joga bonito" est terminé. Profitez tant qu'il est encore temps."