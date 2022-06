Brésil: Tite défend Neymar, "il n'est pas un problème, il est une solution"

Tite, sélectionneur du Brésil, insiste sur l’importance du rôle de Neymar au sein de la sélection et notamment de son positionnement axial alors que des doutes ont émergé au Brésil.

Même loin des terrains, Neymar (30 ans) continue d’engendrer des discussions. Alors que des doutes ont émergé sur son avenir au PSG, d’autres sont apparus sur son utilisation avec le Brésil. Mais son sélectionneur, Tite, a volé à son secours en assurant qu’il restait la pierre centrale de son système de jeu dans un rôle axial. Une réponse à quelques critiques sur les pertes de balle du ‘Ney’, que certains aimeraient voir migrer sur un côté, moins exposé aux erreurs.

"Il n'est pas un problème, il est une solution, a confié Tite dans le podcast "Sexta Estrela". Parfois, ils disent que là (dans l’axe), il fera plus d'erreurs. Sa position lui fait faire plus d'erreurs, car lorsqu'il le fait de manière créative, il sera décisif."

"Si un entraîneur aligne Neymar sur un côté, je le traiterai d'âne"

Tite est celui qui a recentré Neymar lors de sa prise de fonction en 2016 alors que l’ancienne star du FC Barcelone était un habitué du côté gauche. Pour lui, Neymar est plus précieux à ce poste et accepte un certain déchet de sa part.

"Si un entraîneur aligne Neymar sur un côté, je le traiterai d'âne, poursuit-il. Ça restreint considérablement la capacité créative d’un joueur avec ces qualités. La créativité n'est pas constance, elle est éventualité, elle est circonstancielle. Il fera plus d'erreurs, oui, car sa capacité créative et l'endroit où il se trouve l'exigent." Christophe Galtier, prochain entraîneur du PSG, sera scruté de près par son homologue brésilien.

Ce dernier promet, lui, à Vinicius le côté gauche, celui où Neymar a tant brillé avec la Seleçao, notamment lors de la Coupe du monde 2014. "A l'entraînement, j'ai dit à Vini: ‘tu es le Neymar de 2014’, parce que le Neymar de Barcelone et de l'équipe nationale à l'époque c'était Neymar sur le côté, aujourd'hui il est au centre."