Mercato: Areola quitte définitivement le PSG pour West Ham

Le PSG a officialisé ce lundi le départ d'Alphonse Areola vers West Ham en Premier League. Déjà prêté cette saison au sein de l'équipe londonienne, le gardien de 29 ans a été définitivement transféré et quitte son club formateur.

Impossible pour lui de s'exprimer après les arrivées de Keylor Navas puis celle de Gianluigi Donnarumma. Formé à Paris, Alphonse Areola a fait ses adieux au club de la capitale ce lundi. Le gardien français du PSG, prêté la saison dernière à West Ham, a rejoint définitivement le récent septième de Premier League.

Le champion du monde 2018, actuel troisième gardien en équipe de France, a signé un contrat de cinq ans, jusqu'à l'été 2027, avec une année supplémentaire en option, a également précisé le club anglais. Comme révélé par RMC Sport dès dimanche, les Hammers vont débourser 12 millions d'euros pour recruter Alphonse Areola soit le montant de l'option d'achat figurant dans son prêt.

Un beau palmarès mais jamais indispensable

Champion du monde avec l'équipe de France, Alphonse Areola n'a pourtant jamais réussi à s'imposer dans les buts du PSG. Formé à Paris et intégré à l'effectif professionnel dès 2010, le longiligne gardien (1m95) a mis du temps à percer.

A 29 ans, Areola quitte son club formateur qui l'a prêté à de nombreuses reprises ces dernières années, en France (Lens, Bastia) et à l'étranger (Villarreal, Real Madrid, Fulham). Mais en presque douze ans de contrat chez les pros au PSG, le gardien a toutefois réussi à disputer 106 matchs toutes compétitions confondues et à remporter la Ligue 1 à quatre reprises (2013, 2018, 2019 et 2020) ainsi que la Coupe de France (2017) et deux titres lors du Trophées des champions (2017 et 2019).

"Un atout énorme" à West Ham selon Moyes

Barré à Paris par la concurrence de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, il a évolué la saison dernière à West Ham. Avec les Hammers, il n'était cependant aligné que dans les coupes nationales et en Ligue Europa, une compétition où il a été performant jusqu'à leur élimination en demi-finales.

"Alphonse était un atout énorme pour le club lors de son prêt la saison dernière. Ses performances ont conforté notre idée de le voir comme un gardien de haut niveau", a déclaré dans un communiqué son entraîneur David Moyes. La saison dernière, le technicien de West Ham a mis le Français en concurrence avec le Polonais Lukasz Fabianski, 37 ans, titulaire en Championnat.