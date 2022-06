Neymar-PSG: la réflexion d’un départ est engagée

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027 à partir du 1er juillet, le Brésilien n’est pourtant pas certain de rester à Paris. Les récents propos de Nasser Al-Khelaïfi ne lui ont pas plu et la réflexion autour d’un départ est ouverte. Aussi bien du côté du Brésilien que du club.

Les propos de Nasser Al-Khelaïfi chez nos confrères du Parisien pourraient avoir de grandes conséquences sur le mercato du Paris Saint-Germain. "Un possible départ de Neymar cet été ? Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière, a déclaré le président du PSG. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles. Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match." Un discours qui n’a pas plu à Neymar et son entourage, qui se sont sentis visés.

>> Les infos mercato en direct

Neymar pense à partir

Alors qu’il ne souhaitait pas quitter le Paris Saint-Germain cet été, en pleine année de Coupe de monde, et qu’il estimait avoir montré des signes d’implication dans le projet parisien ces dernières semaines, Neymar s’est montré ouvert à un départ ces derniers jours. En privé, le Brésilien n’a jamais caché qu’il avait besoin de se sentir aimé dans un club pour donner le meilleur de lui-même. Sauf qu’au PSG, on ne cache plus qu’on ne s’opposerait pas à un départ du N°10. Sans, non plus, avoir ouvert pleinement la porte lors des premiers rendez-vous avec ses proches.

Si Neymar semble conscient que sa saison a été très loin des attentes (13 buts, 8 passes décisives en 28 matches), il n’avait jamais voulu quitter la capitale cet été, malgré une première réflexion sur le sujet après l’élimination face au Real Madrid. Le N°10 n’a pas apprécié les critiques et les sifflets du public du Parc des Princes. Celui qui a inscrit 100 buts depuis son arrivée en 2017 souhaite désormais que la direction parisienne clarifie ses volontés. Une position délicate pour Paris, pas opposé à un départ, mais qui ne peut pas l’affirmer aussi clairement.

Financièrement, un départ est difficile

Le marché n’est, pour le moment, pas totalement réceptif aux premiers signaux envoyés par le PSG sur le sujet. Le prix du transfert et le salaire imposant de Neymar sont des freins importants à un possible départ. Personne au club ne veut se froisser définitivement avec l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif tout en sachant qu’un départ sera très difficile à concrétiser. Surtout que le joueur sera sous contrat jusqu’en 2027 à partir du 1er juillet comme annoncé par L’Equipe et confirmé par nos soins.

Quel(s) club(s) peuvent se permettre aujourd’hui de faire venir Neymar ? Barcelone ? Le club espagnol n’a, pour le moment, pas les finances. Des clubs de Premier League ? Possible à Manchester United si Cristiano Ronaldo s’en va ou à Chelsea qui cherche à se renforcer offensivement et qui a les finances pour se permettre une arrivée du Brésilien. Il reste aussi l’option Newcastle, mais avec la Coupe du monde approchant, Neymar n’ira pas n’importe où. L’ancien Barcelonais a fait de la compétition son objectif majeur de la saison. A 30 ans, il sait que ce sera peut-être sa dernière chance pour remporter un trophée dont il rêve depuis tout petit. En attendant, Neymar devra éclaircir son avenir avec le PSG. Peut-être la mission la plus délicate du trio Al-Khelaïfi-Campos-Henrique.