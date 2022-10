Brest aurait décidé de limoger Michel Der Zakarian

Selon L'Equipe, le Stade Brestois, lanterne rouge de Ligue 1, a décidé de se séparer de son entraîneur Michel Der Zakarian.

Après Peter Bosz (OL), et avant même la Coupe du monde, un deuxième entraîneur de Ligue 1 s'apprête à sauter cette saison. Selon les informations de L'Equipe, le Stade Brestois a en effet décidé de limoger Michel Der Zakarian, même si les deux parties doivent encore trouver un terrain d'entente pour acter ce départ.

Après dix journées, le club breton est actuellement lanterne rouge du championnat, avec 6 points (un de moins que Nantes, 19e) et une seule victoire au compteur, contre Angers lors de la 3e journée. Depuis, il a concédé cinq défaites en sept matchs, dont le dernier à domicile contre Lorient (2-1), dimanche.

"S'ils ne sont pas contents de moi, ils changent"

A l'issue du derby perdu, "Der Zak" s'était d'ailleurs montré assez lucide quant à sa fragile situation. "J'ai toujours envie, avait-il glissé. Après, quand on perd, on est toujours menacé. C'est la direction qui décide, c'est eux les patrons. J'essaie de faire mon job le mieux possible. S'ils ne sont pas contents de moi, ils changent. Mais on ne m'a pas signalé quoi que ce soit aujourd'hui. Peut-être que demain il y aura quelque chose, je n'en sais rien."

Le technicien de 59 ans est arrivé à Brest en juin 2021, après quatre années sur le banc de Montpellier. Sa première saison bretonne s'était achevée sur une belle 11e place en L1.