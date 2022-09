Brest: "Il n'avait plus envie de jouer avec nous", Der Zakarian réagit au départ mouvementé de Belaïli

Au lendemain de l’annonce de la résiliation de contrat de Youcef Belaïli, l’entraîneur du Stade Brestois Michel Der Zakarian réagit au départ de son attaquant, n’éprouvant aucun remord.

Michel Der Zakarian l’assure, le départ de Youcef Belaïli n’a été ni une surprise ni un drame à Brest. "Cela n’a pas perturbé le club. Youcef n’était déjà pas là depuis dix jours, affirme-t-il ce vendredi en conférence de presse, dans des propos relayés par Ouest-France. Les joueurs ne sont pas traumatisés par son absence. C’est comme cela. Il n’avait plus l’envie de jouer avec nous".

Ce jeudi, le Stade Brestois annonçait la résiliation du contrat de l’international algérien qui prenait fin en juin prochain. Dans le communiqué, le directeur sportif du club Grégory Lorenzi évoquait "un mal-être au quotidien, en étant notamment éloigné de sa famille", ajoutant que "toutes les choses qui ont pu être dites ces derniers jours au sujet du joueur restent des affaires d’ordre privé qui ne nous concernent pas ou qui ne nécessitent pas qu’on s’étende dessus".

"Il y a un règlement interne dans le cas, avec des obligations, poursuit Der Zakarian. Il faut le respecter, c’est tout. Il n’est pas remplacé, cela fait donc une solution en moins. Mais aujourd’hui, on ne peut prendre qu’un joueur libre malheureusement". Plus tôt, Le Telegramme apprenait que Belaïli avait notamment laissé la maison qu’il louait dans un état déplorable et avec des travaux à effectuer à hauteur de 40.000 euros pour réparer les dégâts.

C’est dans ce contexte particulier, avec donc un bel atout en moins, que Brest (19e) cherchera à décrocher ce dimanche une deuxième victoire cette saison. Ce sera sur la pelouse d’Auxerre (16e), une autre équipe en difficulté, pour ce qui s’annonce déjà comme un match de la peur.