Brest-Lens: renversés par les Bretons, les Sang et Or gâchent tout pour leur reprise en Ligue 1

En déplacement à Brest ce dimanche lors de la première journée de cette saison 2023-2024 de Ligue 1, le RC Lens a connu une défaite renversante (3-2). Après avoir mené par deux buts après 22 minutes, le club sang et or a encaissé deux penalties et terminé à 10.

Une première gâchée pour le RC Lens. Après avoir mené par deux buts en déplacement à Brest ce dimanche lors de la première journée de Ligue 1, le club sang et or a été remonté (3-2). Romain Del Castillo a notamment inscrit un doublé sur penalty (45e+2, 87e).

Deuxième lors de la dernière saison de Ligue 1, le RC Lens a un nouveau statut à assumer pour l'exercice à venir. Efficaces ballon au pied, foudroyants dans la transition, les hommes de Franck Haise ont semblé dans un premier temps jouer dans la continuité de la saison dernière, pas perturbés par les départs de certains joueurs importants comme le capitaine et milieu de terrain Seko Fofana (Al-Nassr) ou leur attaquant prolifique Loïs Openda (Leipzig).

Tout était bien parti pour l'équipe de Franck Haise: déjà auteur d'un magnifique lob lointain face à Manchester United lors d'un match amical le week-end dernier, Florian Sotoca a rapidement ouvert le score (11e), cette fois sur un coup de tête après un corner d'Angelo Fulgini Lancé dans la profondeur, Deiver Machado a lui doublé la mise pour le RC Lens (22e) sur une frappe puissante.

Deux penalties pour Del Castillo

Mais avant la pause, Jérémy Le Douaron s'est écroulé dans la surface de réparation après une faute malheureuse de Jonathan Gradit. De quoi redonner espoir à la formation dirigée par Eric Roy. Habitué aux débuts de saison difficiles, le club breton a montré du caractère ensuite.

Après une bonne première période, le RC Lens a affiché un autre visage dans la seconde. Relances moins précises, pertes de balle rapide: méconnaissables, les Lensois ont alors subi la loi de Brestois de plus en plus confiants. Brice Samba a été solide (53e, 54e) mais Kenny Lala a puni (56e) son ancien club en reprenant de volée un ballon qui trainait dans l'angle de la surface de réparation.

Malgré d'autres sauvetages de Samba, (69e, 81e), le RCL a fini par craquer. Coupable d'une faute sur Romain Del Castillo (82e), Adrien Thomasson a été exclu, laissant ainsi son équipe à 10 contre 11. Dans la foulée, Abdul Samed a été victime d'une faute sur Mahdi Camara (85e), permettant à Romain Del Castillo de transformer un second penalty.

Dimanche prochain, le RC Lens retrouvera le Stade Bollaert, avec un choc contre le Stade Rennais, quatrième de la dernière saison de Ligue 1. De son côté, Brest ira sur la pelouse du promu havrais. Le calendrier s'annonce musclé ensuite pour les Lensois avec un déplacement à Paris le 26 août et un autre le 2 septembre à Monaco.