Brest-Lorient: des affrontements entre supporters en marge du derby

À quelques heures du derby entre Brest et Lorient, comptant pour la 10e journée de Ligue 1, des affrontements entre supporters des deux équipes ont éclaté dans le centre-ville de Brest. Une personne a été légèrement blessée.

À quelques heures du coup d'envoi entre Brest et Lorient, des affrontements ont éclaté entre les fans des deux équipes. La tribune Quimper, où s'installent habituellement les ultras brestois, est fermée à la suite d'une sanction de la LFP. À cela s’ajoute le fait que la sécurité du stade a décidé de fermer également l’autre tribune (top Atlantique) en face, derrière l’autre but, pour éviter la proximité entre les ultras brestois et les Lorientais. Conséquence: les seuls ultras présents à Brest pour ce derby sont ceux de… Lorient.

Un blessé léger

Une décision qui passe mal à Brest. Avant la rencontre, une poignée de fauteurs de trouble, habillés de noir se sont croisés et invectivés. Une minorité d’entre eux en sont brièvement venus aux main. Une personne a été légèrement blessée (ecchymoses au visage). La police quadrille bien les environs.

Ce derby de la Bretagne revêt d'objectifs différents pour les deux équipes. Brest n'a remporté aucun de ses six derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 3 défaites), ne parvenant à marquer que trois buts sur la série et en encaissant 14. Tout l'inverse de Lorient, qui a remporté ses 5 dernières rencontres et égalé la meilleure série de son histoire (novembre-décembre 2013). En cas de succès, les Merlus seraient les nouveaux dauphins du PSG, tenu en échec à Reims samedi (0-0).