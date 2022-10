Brest-Lorient: deuxièmes de Ligue 1, les Merlus n’en finissent plus d’impressionner avec une stat marquante

Auteur d'un début de saison historique avec le FC Lorient, l'entraîneur des Merlus Régis Le Briss a déjà enregistré huit victoires à la tête de cette équipe, en seulement dix journées. Les Lorientais sont deuxièmes de Ligue 1 après leur succès à Brest (2-1) ce dimanche.

Qui va arrêter le FC Lorient de Régis Le Bris en Ligue 1 ? Pas Brest en tout cas. Le voisin finistérien a été puni dans le derby breton par un doublé de Terem Moffi ce dimanche, les Merlus s’adjugeant sur le score de 2-1 une sixième victoire consécutive en Ligue 1. Avec un huitième succès dans le championnat de France (1 nul et 1 défaite), Lorient fait déjà aussi bien que sur l’ensemble de la saison précédente (12, 18 défaites), après seulement dix journées.

Boisgard: "Ce n'est que le début !"

Dauphins du Paris Saint-Germain, une place qu’ils sont assurés de conserver à l’issue de cette 10e journée, les Merlus pourraient s’emparer de la tête du championnat dimanche prochain en fonction du résultat dans le premier classique de la saison qui oppose le PSG à Marseille au Parc des Princes.

"C’est le travail qui paie, si on est à cette place, ce n’est pas pour rien, s’est réjoui à chaud le milieu offensif Quentin Boisgard. Ce n’est que le début, il faut continuer comme ça, respecter ce que le coach met en place." Plus qu’un tube de l’été, Lorient s’installe dans la durée au sommet du championnat de France et s'affirme de plus en plus comme la révélation de la saison en Ligue 1.

Le club a retrouvé de l’ambition dans le jeu sous la houlette de l’ancien formateur Régis Le Bris, dont le projet de jeu spectaculaire et la méthode suscite un certain émerveillement dans notre championnat. Pour sa première sur le banc, Le Bris a façonné son équipe comme il le voulait et réalise pour l’instant le meilleur début de saison de l’histoire du FC Lorient en Ligue 1. Et ce n’est peut-être pas terminé.