"J'ai accepté des choses que je n'accepterais plus": Laurent Blanc, futur entraîneur de l'OL, revient sur son passage au PSG

Alors qu'il doit bientôt être nommé entraîneur de l'OL, pour succéder à Peter Bosz, Laurent Blanc a accordé une interview à BeIN Sports dans laquelle il revient sur son passage sur le banc du PSG. Une expérience, à l'en croire, parfois compliquée.

Plus de six ans après son départ du PSG, Laurent Blanc va retrouver la France et son championnat. Comme révélé par RMC Sport, le technicien de 56 ans a trouvé un accord avec l'OL pour prendre en charge la formation rhodanienne, et succéder ainsi à Peter Bosz.

Hasard du calendrier (ou non), "le Président" - plutôt discret dans les médias ces dernières années - a accordé ces jours-ci une interview à BeIN Sports. Dans laquelle il évoque sa situation, et revient aussi sur son expérience parisienne, entre juin 2013 et juin 2016. Une expérience qui n'a pas toujours été simple, si l'on en croit l'intéressé...

"Après Paris, il m'a fallu quelque temps pour surmonter un petit peu ça"

"Je suis arrivé à Paris plus qu'en dernière position, ce n'était pas prévu, dit-il ainsi dans l'extrait diffusé par BeIN, pour évoquer sa nomination après un passage mitigé aux commandes de l'équipe de France. Je me suis dit : pourquoi pas, tu n’as rien à perdre, les gens qui t’ont pris t’ont un peu pris par défaut, tu as six mois pour prouver que tu peux éventuellement faire six mois de plus… Ça s’est passé comme ça, à Paris."

Autrement dit: Blanc n'était pas en position de force. "Quand j'entends des choses à Paris... Je n'ai rien eu le droit de dire la première année, j'ai tout accepté. Des choses que, maintenant, je n'accepterais plus", poursuit-il.

Et s'il ne donne pas d'exemples concrets, Laurent Blanc a visiblement été marqué par ces épisodes. "Vous savez, si je n'ai pas repris de club depuis Paris en Europe, je suis fautif, car des propositions, j'en ai eu. Mais après Paris, il m'a fallu quelque temps pour surmonter un petit peu ça."

Une manière de justifier sa longue inactivité post-PSG. Laurent Blanc n'est ensuite retourné sur un banc qu'en décembre 2020 avec Al-Rayyan, pour quitter le club qatari en février 2022. Et, cette fois, rebondir beaucoup plus vite...