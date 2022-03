Brest-OM, les compos: Marseille sans Under, Caleta-Car ni Rongier au coup d'envoi

En l'absence de Dimitri Payet, Jorge Sampaoli a décidé de titulariser Amine Harit pour le déplacement à Brest ce dimanche (20h45), pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. L'entraîneur de l'OM a procédé à plusieurs changements dans son onze par rapport à la dernière sortie en championnat face à Monaco.

Victorieux face à Bâle jeudi (2-1) en Europa Conference League, l'OM veut retrouver le sourire en Ligue 1 désormais. Mais pour son déplacement à Brest ce dimanche (20h45) pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli va devoir composer sans Dimitri Payet, forfait. Le technicien argentin a procédé à plusieurs choix forts en l'absence de son numéro 10.

>>> Brest-OM en direct

Payet blessé, Harit titulaire

L'international français souffre d'une gêne musculaire et ne figure pas sur la feuille de match, comme annoncé plus tôt dans la journée. Pour rappel, le milieu offensif ne sera pas non plus présent pour le match retour contre Bâle jeudi prochain, en raison d'une suspension pour accumulation de cartons jeunes.

Auteur d'un doublé face à Bâle jeudi, Arkadiusz Milik est lui reconduit à la pointe de l'attaque. Pour remplacer Payet, Amine Harit apparaît dans le onze, en soutien de l'attaquant polonais avec Gerson. Pape Gueye retrouve lui aussi une place de titulaire aux côtés de Boubacar Kamara et Mattéo Guendouzi.

Cengiz Ünder est laissé sur le banc alors que Sampaoli effectue également trois changements en défense par rapport au match face à Monaco la semaine dernière (défaite 1-0). Leonardo Balerdi commence dans l'axe avec William Saliba, alors que Pol Lirola et Sead Kolasinac seront utilisés en tant que latéraux. Provisoirement cinquième avant sa rencontre, l'OM a besoin d'une victoire, après avoir pris un seul point en championnat lors de ses trois dernières sorties.

Pour Michel Der Zakarian, après une victoire 1-0 face à Lens la semaine dernière, son équipe repassera à une défense à quatre avec Lilian Brassier et Denys Bain dans l'axe. Martín Satriano sera aligné à la pointe de l'attaque avec Jérémy Le Douaron, soutenus notamment par Youcef Belaïli alors que Romain Del Castillo est laissé sur le banc.

Les compos:

Brest: Bizot - Duverne, Brassier, Bain, Uronen - Belkebla, Honorat, Belaïli, Magnetti - Satriano, Le Douaron.

Remplaçants: Larsonneur, Faussurier, Lasne, Agoumé, Saïd, Del Castillo, Mbock, Cardona, Mounie

OM : Lopez – Lirola, Saliba, Balerdi, Kolasinac – Guendouzi, Kamara, Gueye – Gerson, Milik, Harit

Remplaçants: Mandanda, Peres, Caleta-Car, Rongier, Henrique, Dieng, Bakambu, Under, De la Fuente