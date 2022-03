Brest-OM: les Marseillais se rassurent et repassent devant Nice avant le choc

Victorieux aisément de Brest (4-1) ce dimanche lors du match de clôture de la 28e journée de Ligue 1, l'OM s'est emparé de la deuxième place du classement, devant Nice qu'il affrontera le week-end prochain. Sans Dimitri Payet, le club phocéen a réussi à concrétiser sa domination grâce notamment à Amine Harit, impliqué sur trois buts.

Soirée réussie pour l'OM, qui souhaitait se rassurer après avoir pris un seul point lors de ses trois derniers matchs. Vainqueur ce dimanche à Brest (4-1) pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, le club phocéen va pouvoir aborder de la meilleure des manières une semaine décisive, avec le huitième retour d'Europa Conference League jeudi contre Bâle et un choc au Vélodrome contre l'OGC Nice dimanche prochain.

Privé de Dimitri Payet, absent en raison d'une gêne musculaire, Jorge Sampaoli avait décidé de faire tourner par rapport au onze de départ aligné dimanche dernier lors de la défaite contre Monaco (1-0). Titulaire pour la première fois en championnat depuis début janvier, Amine Harit aura réussi son match aux côtés de Gerson et Arkadiusz Milik, impliqué sur trois buts au cours de la soirée.

Un départ canon

En ce jour d'anniversaire de Jorge Sampaoli, qui fête ses 62 ans, les Phocéens ont offert un départ canon à leur entraîneur, avec un beau mouvement collectif pour ouvrir le score. Lancé par Harit, Milik a servi Gerson devant le but. Comme à l'aller, en se jouant cette fois de Jean-Kévin Duverne, le Brésilien a trouvé la faille (3e).

L'OM a donc rapidement pris l'avantage et aurait même pu le faire plus tôt si Milik ne s'était pas montré trop court à la réception d'un centre de Mattéo Guendouzi (2e). Auteur d'un doublé face à Bâle jeudi (2-1), l'attaquant polonais a vu ensuite son coup-franc être détourné par Marco Bizot (12e). Dominé dès l'entame de match, Brest a repris des couleurs peu à peu. Youcef Belaïli a eu la première occasion dangereuse pour son équipe, d'une frappe à l'entrée de la surface (27e), mais qui s'est envolée au-dessus du cadre. Sur un centre de l'Algérien, Jérémy Le Douaron n'a pas réussi à donner assez de force dans la foulée à sa tête (29e) pour tromper Pau Lopez.

L'OM réaliste en seconde période

Sous une pluie battante, Brest a continué à pousser en seconde période, donnant à l'OM quelques frayeurs dans sa surface. Mais la formation bretonne s'est montrée trop brouillonne en attaque, à l'image de Le Douaron qui a trop tergiversé après avoir éliminé Lopez (57e). En face, après avoir connu un passage à vide, l'OM s'en est remis à Milik, auteur d'une tête au premier poteau sur un corner (2-0, 63e) tiré par Harit, où il a échappé au marquage de Duverne.

Amine Harit y est allé aussi de sa réalisation pour sceller le sort du match (3-0, 73e). Sur une frappe repoussée de Gerson, le milieu offensif marocain s'est montré attentif pour pousser le ballon au fond des filets. Cédric Bakumbu, qui a remplacé Milik, aurait pu aussi participer à la fête (89e) mais le poteau a sauvé Bizot sur la tête de l'attaquant. Finalement, sur une sortie ratée de Bizot, Cengiz Ünder a marqué le quatrième but dans le temps additionnel (4-1, 90+2e)... sur une passe décisive de Pau Lopez.

Mais l'OM avait encaissé un but juste avant, sur corner, par Irvin Cardona (3-1, 90+1e). L'équipe de Sampaoli pourra regretter d'avoir encaissé ce but, alors qu'un "clean-sheet" est attendu en championnat depuis le 22 janvier et un succès contre Lens. Le technicien argentin avait décidé de faire tourner dans le secteur défensif par rapport à Monaco, en titularisant cette fois Balerdi dans l'axe avec Saliba, mais aussi Lirola et Kolasinac sur les côtés.

Avec cette victoire, l'OM reprend la deuxième place de Ligue 1 à l'OGC Nice, qu'il retrouvera dimanche prochain. Si les deux équipes partagent le même nombre de points et une différence de buts similaire, les Phocéens ont récupéré le statut de dauphin grâce à une meilleure attaque.