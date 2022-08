Brest-OM: "On ne méritait pas la victoire", estime Guendouzi

En zone mixte après le nul obtenu à Brest (1-1), Mattéo Guendouzi est revenu sur la prestation de l'OM, qui ne "méritait pas" selon lui de gagner ce dimanche soir.

Premier faux pas dans la saison de l'OM. En déplacement à Brest ce dimanche en clôture de la deuxième journée de Ligue 1, l'équipe d'Igor Tudor n'a pas pu faire mieux qu'un nul (1-1). Titulaire au milieu pour l'occasion, Mattéo Guendouzi estime que le résultat est "mérité" pour les deux équipes.

Une semaine après la belle victoire au Vélodrome face à Reims (4-1), l'OM a montré un visage moins séduisant, à l'occasion de la première d'Alexis Sanchez. "C'était un match un peu plus compliqué, c'est vrai. Ils nous ont mis en difficulté sur quelques situations, est revenu Guendouzi après la partie face à Brest. La première période était dans l'ensemble bonne parce qu'on a trouvé pas mal de décalages. Si on avait mieux géré dans les 30 derniers mètres, on aurait peut-être pu marquer plus de buts. Mais c'est un match nul, je ne pense pas qu'on méritait la victoire."

"Il y a encore beaucoup de choses à travailler"

Mattéo Guendouzi s'est procuré la première action dangereuse de la partie mais c'est Nuno Tavares qui a encore trouvé le chemin des filets, en première période (38e) après un service de Jonathan Clauss. D'une superbe frappe, Pierre Lees-Melou a égalisé à l'heure de jeu. "Après, on a été moins bons dans le pressing, on a récupéré un peu moins de ballons comme on a pu le faire la semaine dernière contre Reims, a expliqué encore Mattéo Guendouzi. C'est ce qui a manqué je pense, de récupérer des ballons hauts sur les zones défensives."

L'OM retrouvera le Vélodrome ce samedi avec la réception de Nantes, avant d'aller se rendre à Nice la semaine suivante. "Ce n'est que le deuxième match de la saison donc on est loin de ce qu'on veut faire. Il y a encore beaucoup de choses à travailler, ça prend du temps mais il y a beaucoup de choses positives pour la suite", a conclu Guendouzi.