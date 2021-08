Brest-PSG: pas encore parfait, Paris "a encore des automatismes à trouver" pour Kimpembe

Après la victoire du PSG contre Brest ce vendredi soir (4-2, 3e journée de Ligue 1), Presnel Kimpembe a concédé que son équipe était toujours en rodage, notamment défensivement.

Le bilan comptable du PSG est absolument parfait. Après trois journées, le club de la capitale a fait un sans-faute et occupe déjà provisoirement la première place de la Ligue 1. Grâce à leurs trois succès contre Troyes (2-1), Strasbourg (4-2) puis Brest ce vendredi soir (4-2), plus ou moins maîtrisés, les hommes de Mauricio Pochettino n'ont laissé échapper aucun point.

Mais la copie est loin d'être parfaite. Dans le jeu, le PSG affiche des lacunes criantes, notamment défensivement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes: en trois rencontres, les Parisiens ont déjà encaissé cinq buts contre des équipes qui ne font pas vraiment partie des cadors de notre championnat.

"On a encore des liens à créer"

"C’est la reprise, on a encore des automatismes à trouver", a concédé Presnel Kimpembe au micro d'Amazon Prime Video à l'issue de la spectaculaire victoire contre Brest. "L’équipe n’est pas encore au complet, on a encore des liens à créer. Il y a des nouveaux joueurs dans l’effectif, il faut s’adapter. On prend certes deux buts mais le principal c’est la victoire."

De nombreux cadres (Messi, Neymar, Paredes), qui bénéficient de vacaces prolongées, manquent effectivement à l'appel en ce début de saison. Mais, en défense - le principal problème du PSG en ce début de saison - "seul" Marquinhos n'a pas encore fait son retour. Difficile, également, de lui donner raison sur la nécessité d'intégrer les recrues avant d'être pleinement opérationnels, tant Achraf Hakimi, unique renfort en défense, est en forme depuis la reprise.