"C'est du dopage": Tebas se paie encore le PSG et ses moyens financiers

Dans un entretien donné au quotidien Sport, Javier Tebas n'a pas pu s'empêcher de lancer une nouvelle pique au PSG, sa cible favorite. Le boss du football espagnol ne comprend pas comment le club de la capitale peut disposer de tels moyens financiers.

Le coup de pression conjoint du PSG et de la LFP n’a visiblement pas eu d’effet sur Javier Tebas. Dans une interview accordée ce dimanche au quotidien catalan Sport, le patron de la Ligue espagnole remet une nouvelle fois en cause le modèle économique du club de la capitale.

"Le problème du fair-play financier actuel est qu'il est toujours a posteriori. Nous devons nous rappeler que le PSG et Manchester City ont été sanctionnés par l'UEFA et qu’ils ont été acquittés par le Tribunal arbitral du sport. Il y a un problème. Le TAS n'est pas le Vatican de la justice sportive, loin de là. C'est un modèle qui doit être amélioré, comme c'est le cas avec le Barça, qui a dû respecter des règles. Je peux vous garantir que les respecter les a beaucoup aidés à avancer dans cette crise. Mais force est de constater que ce que fait le PSG est intolérable. C’est pareil pour City et d’autres équipes. Je le répète, c'est intolérable, c'est du dopage", lance-t-il. Il fait ici référence à une décision du TAS, juridiction suprême du monde sportif, qui avait donné raison au PSG en mars 2019 dans une affaire qui l’opposait à l’UEFA.

Tebas taclé par le PSG et la Ligue

L’instance européenne avait alors dû abandonner la procédure de réexamen des finances du club, qui était visé par le fair-play financier. Concernant Manchester City, le TAS avait annulé en juillet 2020 la décision de l’UEFA qui avait exclu les Skyblues des compétitions européennes pour deux saisons pour non-respect des règles du fair-play financier. "Les revenus commerciaux du PSG sont supérieurs de 20% à ceux de géants européens comme le FC Barcelone, le Real Madrid ou Manchester United. C'est impossible, c'est hors du marché. Si ce n'est pas fini, le football finira par avoir 20 cheikhs dans 20 clubs différents qui domineront tout", insiste Tebas. Il a pourtant été recadré cette semaine par le PSG, qui a tenu à répondre à ses dernières attaques via une lettre, et par la LFP, qui a publié un communiqué pour tenter de le remettre à sa place.

"Les propos du président de la Ligue espagnole de football ne sont pas dignes de l’institution qu’il représente et que la LFP a toujours respectée. La LFP demande donc à M.Javier Tebas de surveiller ses déclarations outrancières. La LFP et la Liga ne partagent visiblement pas la même approche de ce que devrait être les relations inter ligues. La LFP ne souhaite pas être la 'muleta' agitée par M.Tebas afin de masquer les problèmes internes traversés actuellement par le football professionnel espagnol", a ainsi réagi la Ligue, alors que Tebas, lors d'une prise de parole publique, avait affirmé vouloir "régler le problème du PSG" et des "clubs-états".