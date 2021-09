Le PSG se paye Tebas après sa dernière sortie, la LFP s'en mêle aussi

De nouveau attaqué par le président de la Liga, Javier Tebas, le PSG a fermement répondu au dirigeant espagnol dans une lettre consultée par RMC Sport. La LFP, irritée, a également taclé le patron du foot professionnel espagnol.

Le PSG a souvent fait le dos rond face aux attaques de Javier Tebas, mais la dernière sortie du président de la Ligue espagnole de football a visiblement été perçue comme celle de trop par les dirigeants parisiens.

Mardi, lors d'une prise de parole publique, le patron de la Liga avait dit vouloir "régler le problème du PSG" et des "clubs-états", assurant que le club français ne respecte pas les règles économiques et le désignant comme "aussi dangereux que la Super League". Par un courrier daté de ce mercredi 8 septembre, et signé par le secrétaire général parisien Victoriano Melero, le PSG a cette fois tenu à repondre à Tebas avec fermeté.

"Certains clubs espagnols et votre Ligue sont confrontés à des niveaux d'endettement insoutenables après une mauvaise gestion flagrante"

"Cher Monsieur Tebas, vous vous permettez d’attaquer publiquement le championnat de France, notre club, nos joueurs – et des joueurs d’autres formations – mais aussi les amoureux du football français, en faisant sans cesse des remarques insultantes et diffamatoires insinuant que nous ne respectons pas les règles économiques qui régissent le football", peut-on lire dans le document consulté par RMC Sport.

"Année après année, il ne vous a pas échappé que nous nous conformons pourtant aux régulations de l’UEFA et de la France, notamment celles de la DNCG, se défend le club de la capitale. Il est d’ailleurs utile de souligner que la LFP n’a pas, contrairement à votre Ligue, attendu ces dernières années pour prendre des mesures et mettre en place un fort contrôle financier."

Et d'adresser un bon tacle à Tebas et la Liga: "Il est de notoriété publique que certains clubs espagnols et que votre Ligue sont confrontés à des niveaux d'endettement insoutenables après une mauvaise gestion flagrante, sans parler de la manière dont le football espagnol a été financé au cours de la dernière décennie – y compris par l'État."

Le PSG regrette aussi les propos du dirigeant espagnol sur l'âge de ses recrues estivales Lionel Messi (34 ans) et Sergio Ramos (35 ans). "Désormais vous attaquez aussi directement et de manière irrespectueuse les joueurs, juste parce qu’ils ont décidé de quitter votre championnat", écrit Paris.

Après une nouvelle remarque sur la Super League, et le fait que plusieurs clubs espagnols poussent pour ce projet, le Paris Saint-Germain invite donc Tebas à "se concentrer sur ses problématiques domestiques".

La LFP demande à Tebas "de surveiller ses déclarations outrancières"

La fin des hostilités? Pas encore. En parallèle, la Ligue de football professionnel a elle aussi réagi par communiqué aux propos de Tebas. En le remettant à sa place, et en soutenant plus ou moins directement le PSG.

"Les propos du président de la Ligue espagnole de football ne sont pas dignes de l’institution qu’il représente et que la LFP a toujours respectée, indique l'instance française. La LFP demande donc à M.Javier Tebas de surveiller ses déclarations outrancières. La LFP et la Liga ne partagent visiblement pas la même approche de ce que devrait être les relations inter ligues. La LFP ne souhaite pas être la 'muleta' agitée par M.Tebas afin de masquer les problèmes internes traversés actuellement par le football professionnel espagnol."

Comme l'a fait le PSG, la Ligue "tient par contre à rappeler que les largesses financières dont ont pu bénéficier les clubs espagnols durant de très nombreuses saisons et qui sont à l’origine des problèmes actuels, ne sont ni de sa responsabilité, ni de celle du Paris Saint-Germain". Et d'ajouter: "A ce sujet, la LFP n’a aucune leçon à recevoir en matière de contrôle financier des clubs."

En conclusion, elle demande au contraire de la solidarité dans le contexte actuel, estimant que "les ligues européennes doivent s’unir pour affronter les menaces à venir concernant le calendrier international."