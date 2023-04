"Ça me réveille la nuit", la réaction émue de Di Meco sur l'affaire qui touche son "ami" Galtier

Ami de longue date de Christophe Galtier, Eric Di Meco a livré son sentiment sur les accusations de racismes dont l'entraîneur du PSG est la cible, ce vendredi dans le Super Moscato Show.

On ne l'avait pas entendu depuis le début de l'affaire Christophe Galtier. Eric Di Meco, très proche de l'entraîneur du PSG, a livré son sentiment sur les accusations de racisme dont Christophe Galtier est la cible, selon un mail de son ancien directeur sportif à l'OGC Nice.

"Je suis très, très touché par ce qui arrive à mon ami. Ça me réveille la nuit, a déclaré l'ancien arrière gauche de l'OM, vendredi dans le Super Moscato Show. Ce qu’on raconte, ce n’est pas ce que je connais de lui. Cela fait 30 ans qu’il est dans le football. Au bout de 30 ans, quand un mec est raciste, on aurait dû s’en rendre compte."

"Il va rester quelque chose de cette histoire"

Si les nombreux messages de soutien adressés à Christophe Galtier lui font "chaud au coeur", Eric Di Meco souhaite désormais que "toute la lumière soit faite sur cette histoire, en bien ou en mal."

Le Marseillais regrette aussi que, d'une certain façon, le mal soit fait: "Même si ce sont des accusations mensongères ou qu’on a voulu lui nuire, il va rester quelque chose de cette histoire. On a jeté en pâture un mec. Des gens l’ont menacé. Les gens qui ont jeté en pâture mon ami, s’il lui arrive un malheur, en seront responsables. La justice fera son œuvre et donnera la vérité. Je trouve que beaucoup de gens ont parlé sans mettre de bémol, de conditionnel et sans prendre en compte la présomption d’innocence", conclut Eric Di Meco sur RMC.