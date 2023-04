Affaire Galtier: Eric Roy critique les méthodes de Julien Fournier, "lanceur d'alerte" peu crédible selon lui

Eric Roy, qui a collaboré avec Julien Fournier à Nice entre 2011 et 2012, ne se montre pas tendre envers l'ex-directeur sportif des Aiglons, à l'origine des accusations de racisme contre le coach du PSG. L’actuel entraîneur de Brest décrit notamment Fournier comme "un personnage pas intéressant à connaître".

Un nouveau témoignage de soutien envers Christophe Galtier. Alors que le coach du PSG est accusé d’avoir tenu des propos racistes et islamophobes lors de son passage à l’OGC Nice, Eric Roy a tenu à prendre sa défense.

L’entraîneur du Stade Brestois a vivement critiqué Julien Fournier (ex-directeur sportif de Nice), à l’origine des accusations contre Galtier. Lorsqu’il était directeur du football du Gym (2011-2012), Roy, par ailleurs plutôt proche de Galtier, a recruté Fournier. Et il en garde visiblement un mauvais souvenir.

"Je connais les deux protagonistes de l’affaire. J’ai joué et partagé des moments en dehors du foot avec Christophe. On a joué ensemble à l’Olympique de Marseille, on se connaît et il arrive qu’on se côtoie en dehors. J’ai travaillé avec le lanceur d’alerte (Fournier). Je l’ai fait venir à l’OGC Nice et je connais ses méthodes, donc je ne suis pas surpris par ce qu'il s'est passé", a indiqué Roy en conférence de presse, dans des propos relayés par France Bleu.

"Connaissant les deux personnages, je mettrai donc plus un doute sur le lanceur d’alerte"

"Je ne suis pas surpris car je sais qu’il a des méthodes pas correctes. Je ne suis pas complètement étonné, a poursuivi l’entraîneur brestois. Après, je ne connais pas les tenants et les aboutissants. C’est un personnage qui n’est pas très intéressant à connaître. Je ne suis pas surpris que Christophe, s’il a été en conflit avec lui, se retrouve au milieu d’une telle affaire. Si Galtier était raciste, ça ferait bien longtemps qu’on le saurait dans le milieu. Tu ne passes pas 30 ans dans des vestiaires sans avoir une étiquette. Connaissant les deux personnages, je mettrai donc plus un doute sur le lanceur d’alerte que sur Galtier."

Franck Haise, Bruno Genesio, Antoine Kombouaré… Depuis la révélation de cette affaire qui secoue le football français, plusieurs techniciens sont montés au créneau pour défendre Galtier. Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du choc de la 31e journée de Ligue 1 contre Lens (samedi 21h), le technicien parisien a pris publiquement la parole pour la première fois en dehors des communiqués de son avocat.

"Comme beaucoup d’entre vous, je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable, a lancé le technicien francilien devant les journalistes. Ils me heurtent au plus profond de mon humanité."

"Je suis un enfant des cités HLM, élevé dans la mixité, dans les valeurs de partage et de respect de l'autre, quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion, a enchaîné Christophe Galtier. Toute ma vie d'homme, de footballeur puis d'entraîneur a été dictée par le souci du partage et du bien-vivre avec les autres. Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte."

Christophe Galtier, victime de menaces de mort après l'éclatement de cette affaire, a également confirmé vouloir défendre son honneur et s'est réjoui de voir le procureur de la République de Nice ouvrir une procédure judiciaire et mener des perquisitions au siège du club niçois.