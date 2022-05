Chants injurieux contre Sala: le gros coup de gueule de Rothen contre les ultras niçois

Au lendemain du scandale provoqué par des chants injurieux de certains supporters niçois à l’égard de l’ancien Nantais, Emiliano Sala, décédé tragiquement en 2019, Jérôme Rothen s’en est pris aux ultras azuréens, auteurs de plusieurs dérapages cette saison.

"Je pensais avoir tout vécu dans un stade comme joueur, supporter ou spectateur…" En dépit de son expérience, Jérôme Rothen n’en est pas revenu lorsqu’il a entendu mercredi soir certains supporters de Nice détourner un chant sur l’ancien buteur du FC Nantes Emiliano Sala, décédé tragiquement dans un accident d’avion en 2019, lors du match de Ligue 1 face à Saint-Etienne (4-2).

"Contre la bêtise, tu ne peux pas combattre"

"Ce qui s’est passé hier… il n’y a pas de mot, a-t-il réagi sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme. Christophe Galtier l’a bien expliqué à chaud même si ce n’était pas facile. On a l’impression qu’avec certains, on a atteint un point de non-retour parce que ces gens sont bêtes. Contre la bêtise, tu ne peux pas combattre. S’ils sont bêtes et ne comprennent pas, à un moment, il faut vider tes tribunes de ces gens-là. Il faut que les clubs agissent différemment, soient beaucoup plus fermes."

>> Les podcasts de Rothen s'enflamme

"Restez chez vous !"

Très sévère à l’égard de cette frange des ultras, Jérôme Rothen ne veut pas que tous les spectateurs pâtissent de leur attitude. "C’est complètement débile de faire l’amalgame avec tout le monde, appuie le gaucher. Dans ces groupes ultras il y a malheureusement des gens qui ne sont pas responsables parce qu’ils sont bêtes. Il faut donc déjà commencer par faire la police en interne. Je plains le président Rivère, ça touche le club, tout le monde. Ils ont plombé la saison des Niçois en terme d’image, sur le plan sportif parce qu’ils ont perdu un point (en raison des incidents lors du match contre l'OM, ndlr) et peut-être maintenant un deuxième. C’est dramatique ! Ils mettent en péril leur club. Ces gens-là, si vous n’êtes pas passionnés de votre club, si vous n’êtes pas passionnés de football, restez chez vous !"