Clermont: Bayo arrêté et placé en garde à vue après un accident

L'attaquant de Clermont Mohamed Bayo a été interpellé et placé en garde à vue ce dimanche pour avoir conduit en état d'ivresse et provoqué un accident sans gravité.

Buteur samedi, en garde à vue dimanche. L'attaquant du Clermont Foot 63 Mohamed Bayo a été interpellé et placé en garde à vue ce dimanche et pourrait être poursuivi en justice, selon le journal La Montagne. Le quotidien local révèle que l'incident s'est déroulé ce dimanche matin avant 7h, alors que le joueur roulait en voiture de location.

À une intersection, Mohamed Bayo aurait grillé un feu tricolore alors qu'arrivait de face une voiture avec deux personnes à l'intérieur. Les deux véhicules seraient ensuite entrés en collision, dans un accident matériel sans gravité ni blessé. Sauf que l'attaquant clermontois aurait tenté de prendre la fuite.

Conduite en état d'ivresse

La police a été alertée et s'est rendue sur place. Problème, avec ses belles performances, le numéro 27 ne passe plus inaperçu dans les rues de Clermont. Les personnes impliquées dans l'accident l'ont donc reconnu et les policiers ont facilement interpellé le footballeur à proximité des lieux de l'accident. Il conduisait avec 0,88 g d'alcool dans le sang, un taux suffisant pour être placé en garde à vue pour conduite en état d'ivresse. Ce n'est pas la première fois que le jeune buteur est arrêté pour ce genre d'affaires, puisqu'il avait déjà été condamné en 2019 pour une conduite sous stupéfiants, indique le parquet de Clermont-Ferrand.

Toujours selon les informations de La Montagne, Mohamed Bayo pourrait être relâché dès ce dimanche soir, "vraisemblablement avec une convocation en justice en poche" précise le quotidien.