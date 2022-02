Clermont-Bordeaux: la belle célébration des Girondins autour de leur coéquipier ukrainien Ignatenko

Buteur ce dimanche lors de Clermont-Bordeaux en Ligue 1, le capitaine des Girondins, Josuha Guilavogui, a célébré sa réalisation en enlaçant son partenaire ukrainien Danylo Ignatenko. Très touché par l'invasion de son pays natal, ce dernier a d'ailleurs eu droit à de nombreuses marques de soutien à Gabriel-Montpied.

Ce n'est peut-être qu'un geste symbolique, mais il a visiblement fait chaud au coeur de l'intéressé. Alors que Bordeaux se déplaçait ce dimanche à Clermont en Ligue 1, et que le nouveau capitaine des Girondins Josuha Guilavogui a ouvert la marque au quart d'heure de jeu, celui-ci a dédié son but à son partenaire ukrainien Danylo Ignatenko.

Sitôt le ballon entré au fond des filets, Guilavogui et ses camarades se sont dirigés vers le bord du terrain pour enlacer Ignatenko - non-titularisé par David Guion - et lui montrer ainsi leur soutien.

T-shirts, drapeaux et photo de groupe

Ce n'est d'ailleurs pas la seule attention à laquelle à eu droit le joueur, très affecté par l'invasion de son pays par l'armée russe, comme le confiaient Guion et Guilavogui en conférence de presse d'avant-match.

Les Girondins se sont ainsi échauffés avec des t-shirts floqués du drapeau ukrainien et du slogan "Stop War", un message de solidarité a également été diffusé dans le stade Gabriel-Montpied sous les applaudissements du public, et les deux équipes ont posé ensemble pour une photo juste avant le coup d'envoi, en appelant via une pancarte à la paix.

Aux dernières nouvelles, la compagne et la mère de celle-ci de Danylo Ignatenko auraient quitté Kiev, mais seraient toujours en Ukraine.