Clermont-Lille: ça a chauffé sur les bancs entre Gastien et Fonseca

Le match de la 16e journée de Ligue 1 entre Clermont et Lille ce mercredi a été marqué par un accrochage verbal entre Pascal Gastien et Paulo Fonseca. L'arbitre a dû intervenir pour calmer les deux entraîneurs en première période.

Des buts magnifiques, des matchs aux scénarios totalement fous… et des échanges parfois tendus. C’est aussi ce qui fait le charme de la Ligue 1, (enfin) de retour cette semaine après une pause d’un mois et demi pour cause de Coupe du monde au Qatar.

"Don’t speak with me"

Ce mercredi, lors de la rencontre entre Clermont et Lille, les esprits se sont échauffés en première période entre Pascal Gastien et Paulo Fonseca. Les deux entraîneurs, qui s’invectivaient déjà depuis quelques minutes, ont eu un échange verbal assez musclé après une faute de José Fonte sur Elbasan Rashani près de la ligne de touche (23e).

Pascal Gastien et Paulo Fonseca © Capture d'écran Amazon

Gastien a visiblement reproché à Fonseca de parler à ses joueurs, ce qui n’a pas vraiment plu au Portugais. "Don’t speak with me" (« Ne parle pas avec moi »), lui a lancé le coach du Losc. En bon médiateur, l’arbitre François Letexier est venu calmer tout le monde et tenter d’éteindre l’embrouille, en les menaçant au passage de leur adresser un carton jaune en cas de récidive.

"Restez focus sur votre mission, rien de plus, la prochaine fois je ne reviendrai pas pour la même chose, je compte sur vous", leur a-t-il dit lors de cette séquence captée par le diffuseur Amazon Prime.

Avant cette rencontre à Gabriel-Montpied, Lille occupait la septième place du classement, avec sept points d'avance sur son adversaire du soir (10e). La 16e journée se poursuivra à 21h avec Brest-Lyon et PSG-Strasbourg.