Clermont-OM: coup dur pour les Marseillais, Gigot sort sur blessure

Lors du match face à Clermont samedi, l'OM a enregistré la blessure de Samuel Gigot en fin de première période. Le défenseur marseillais s'est sérieusement blessé au niveau de la cheville.

Coup dur pour l'OM. Alors que les Marseillais font la course en tête ce samedi face à Clermont à Gabriel-Montpied, Samuel Gigot ne pourra pas terminer le match. Juste avant la pause, le défenseur marseillais a reçu une semelle involontaire au niveau de la cheville de la part d'Aïman Maurer.

Après l'intervention des soigneurs, le changement a été demandé. D'abord installé sur la civière, le natif d'Avignon est finalement évacué, aidé par le staff médical olympien. Il a été remplacé à la mi-temps par Eric Bailly, qui joue ses premières minutes depuis son carton rouge reçu en Coupe de France contre Hyères. La blessure de Gigot est un vrai coup dur pour Igor Tudor, puisque le défenseur a participé à 16 matchs de championnat cette saison (deux buts, deux passes décisives).

Des affrontements retardent le coup d'envoi

Bien avant la blessure de Gigot, le coup d'envoi du match a été retardé d'un peu plus de 45 minutes pour laisser le temps au gaz lacrymogène de se dissiper au-dessus du stade Gabriel-Montpied après l'intervention des forces de l'ordre du côté de la tribune du parcage visiteurs. L'objectif était de ramener le calme après quelques agitations entre supporters à l'extérieur du stade.

Comme le stade clermontois est à ciel ouvert, un nuage s'est formé, rendant l'atmosphère irrespirable pour le public et les joueurs, qui s'apprêtaient à pénétrer sur la pelouse. Ces derniers ont été obligés de rejoindre leurs vestiaires respectifs à la demande du délégué et de Ruddy Buquet. L'arbitre de la rencontre est venu constater à 21h30 que l'air été bel et bien respirable à nouveau pour permettre aux joueurs de venir s'échauffer à nouveau. Un échauffement d'une dizaine de minutes à été autorisé pour les deux équipes avant que le match de cette 23e journée puisse débuter aux alentours de 21h45.