Clermont-PSG: alerte génie, le but absolument incroyable de Messi, un retourné lobé d'anthologie

Lionel Messi a signé un doublé ce samedi, lors du festival du PSG à Clermont (5-0), dans le cadre de la première journée de Ligue 1. L'Argentin a surtout claqué un but d'anthologie en fin de rencontre.

Un instant de magie. A la 86e minute, le stade de Clermont a assisté à un but d'anthologie, avec le cinquième but parisien. Lionel Messi venait de mettre son premier but du match quelques minutes plus tôt, la récompense de sa très bonne prestation d'ensemble avec le PSG. Mais son deuxième est de toute beauté.

Le chef d'oeuvre de Messi lors de Clermont-PSG, le 6 août 2022 © Capture écran Amazon

Quand le stade crie "Messi! Messi! Messi!"

Le but absolument incroyable de Messi lors de Clermont-PSG, le 6 août 2022 © Capture écran Amazon

Servi par Leandro Paredes, entré à la 67e à la place d'un très bon Vitinha, l'Argentin fait sa course dans le dos de la défense, contrôle le ballon de la pointrine. Dos au but, alors qu'il est en déséquilibre et commence à tomber, l'ancien joueur du Barça place le bout de son pied en retourné: le ballon prend alors la trajectoire d'un lob, sur lequel le gardien clermontois ne peut rien faire. Imparable, fabuleux, indescriptible.

Un geste qui a fait basculer tout le stade, qui s'est mis à entonner à l'unisson des "Messi! Messi! Messi!": de quoi se croire au Camp Nou à la grande époque du sextuple Ballon d'or! La soirée fut parfaite pour Paris, qui a débuté sa saison de Ligue 1 par un succès 5-0 à Clermont, avec un Lionel Messi éclatant et un Neymar de gala. Voilà qui promet.