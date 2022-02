Clermont - Saint-Etienne: incroyable charge de Dupraz envers Gastien, “toujours en train de couiner”

La coach de l'AS Saint-Etienne Pascal Dupraz a méchamment égratigné Pascal Gastien, son homologue de Clermont, dominé par Saint-Etienne (2-1) ce dimanche, à l'issue d'un scénario renversant.

Pascal Dupraz contre le reste du monde. Très remonté alors que son équipe venait de l’emporter pour la troisième fois d’affilée en Ligue 1, contre Clermont (2-1), le coach de Saint-Etienne a adopté la posture du "petit" satisfait d’avoir "damé le pion" à l’arrogant, en l’occurrence "à cette équipe de Clermont qui se réclame des précepts de Pep Guardiola". Menés une bonne partie du match, les Verts ont gardé la tête froide pour l’emporter dans les derniers instants.

Dupraz: "Il faut encore rester vigilant"

"Je suis content d'avoir montré à Pascal Gastien (l'entraîneur de Clermont) qu'un montagnard pouvait faire jouer son équipe, a insisté Pascal Dupraz dans le registre de l’invective. C'est un super garçon mais il n'est pas fair play. Il est toujours en train de couiner, en permanence, c'est énervant." L'équipe de Pascal Dupraz sort de la zone rouge en grimpant à la 18e place, celle de barragiste, avec 21 points. Mais Metz (19e, 20 pts) et Bordeaux (20e, 20 pts) peuvent la doubler de nouveau en soirée.

"Nous ne sommes plus derniers. Ça compte mais c'est anecdotique et le mérite en revient aux joueurs. Les joueurs se sont admirablement comportés et notamment à la fin alors que nous n'avions pas la maîtrise en seconde période. Il faut encore rester vigilant avec quatorze matches à jouer."

Le maintien redevient un rêve atteignable pour Saint-Etienne mais la suite s'annonce cependant corsée pour Saint-Etienne avec, au menu de la seconde quinzaine de février, la réception de Strasbourg et un déplacement chez le leader Paris Saint-Germain.