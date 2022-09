Clermont – Troyes : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Clermont et Troyes se retrouvent sur la pelouse du stade Gabriel-Montpied ce dimanche après-midi ! Les deux clubs vont tout faire pour gagner les trois points. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Clermont – Troyes ?

La saison passée, Clermont avait remporté ses deux matchs contre Troyes en Ligue 1. Neuvièmes avec 10 points et 3 victoires, les Clermontois comptent bien continuer sur cette lancée, même si leur dernière rencontre en Ligue 1 face à Strasbourg s’est soldée par un nul (0-0).

Du côté de Troyes, le début de saison est plus compliqué. En effet, les joueurs de Bruno Irles ont enchaîné un nul face à Rennes (1-1) et une défaite contre Lens (1-0). Ainsi, l’ESTAC Troyes est treizième avec 7 points. Pour cette huitième journée de Ligue 1 Uber Eats, le match sera arbitré par Jérôme Brisard. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Clermont – Troyes ?

Regardez le match Clermont – Troyes ce week-end !

Le match Clermont – Troyes est diffusé sur la chaîne Le Pass Ligue 1 ce dimanche 18 septembre à partir de 15 heures. Vous retrouvez 8 des 10 matchs de la Ligue 1 Uber Eats sur la chaîne Le Pass Ligue 1, disponible via l’offre d’abonnement Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Video au prix de 99 euros par an. Si vous le souhaitez, vous pouvez opter pour l’offre mensuelle, sans engagement, au prix de 12, 99 euros par mois. Ainsi, dès l’inscription, vous profitez des rencontres, mais aussi des émissions d’avant et après match animées par des consultants de renom, dont Thierry Henry. D’autre part, les matchs joués à la même heure sont disponibles via un multiplex, présenté par Karim Bennani. Enfin, l’ensemble des programmes de la chaîne Le Pass Ligue 1 est accessible sur l’écran de votre choix mais aussi sur l’application Prime Video.

