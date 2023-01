Comment l'éventuel rachat de Manchester United par Ineos a été vécu à Nice ?

C’était un secret de polichinelle : Jim Ratcliffe s’est officiellement porté candidat au rachat de son club de cœur, Manchester United. Une nouvelle qui divise parmi les supporters et employés de l’OGC Nice.

"Nous sommes officiellement inscrits dans le processus", a annoncé un porte-parole de Jim Ratcliffe ce mardi dans The Times. Ineos ne se cache plus et veut faire de Manchester United la vitrine de ses projets sportifs. Sur la Côte d’Azur, on craint de voir l’OGC Nice passer au second plan si les propriétaires du club ajoutent Manchester United à leur tableau de chasse.

"On a peur d’être abandonnés par nos dirigeants. On risque d’être délaissé comme Lausanne", admet un supporter présent aux abords du centre d'entraînement du Gym. "Après avoir tenté de racheter Chelsea, c’est encore une histoire de gros sous et on est dépassé. C’est dommage parce qu’on s’identifie de moins en moins à notre club", peste un autre.

Un mail pour rassurer les employés

Pour éviter que ces réflexions ne viennent des employés du club, Dave Brailsford, le directeur de la branche sports du Groupe Ineos, leur a fait envoyer un mail. Dans celui-ci, la volonté de rachat de Manchester United est confirmée et l’implication dans le projet niçois est rappelée.

Ineos souhaite rassurer quant à son engagement sur long terme à Nice. En atteste la restructuration engagée en interne avec les arrivées de Florent Ghisolfi, directeur sportif, et Fabrice Bocquet, directeur général. Les travaux engagés pour moderniser le centre d'entraînement, inauguré pourtant en 2017, en sont également la preuve. Un centre de performance XXL doit s’y greffer dans les années à venir pour accueillir les autres entités d’Ineos Sport (vélo, F1, voile…).