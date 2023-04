Comment l'OM gère la frustration de Mattéo Guendouzi sur son statut de remplaçant

La fin de saison est compliquée à vivre pour Mattéo Guendouzi à l'OM. Le milieu de terrain français ne vit pas bien son statut de remplaçant. Son temps de jeu a fondu. Igor Tudor assume ses choix, considérant que son joueur doit avoir plus d'impact et que d'autres solutions s'offrent à lui.

Frustration, incompréhension... Mattéo Guendouzi vit très mal son nouveau statut de remplaçant à l'OM. L’international français vient de vivre deux matchs consécutifs sur le banc, sans même entrer en jeu. Il n’était plus un titulaire indiscutable, il a le sentiment de ne plus être une solution… même en cours de match.

Igor Tudor a expliqué ce vendredi que les discussions avec Mattéo Guendouzi avaient été nombreuses: "Avec Mattéo, j’ai beaucoup parlé depuis le début de saison", a expliqué l’entraîneur croate avec un sourire et un petit geste ironique, histoire de signifier – gentiment - que cela pouvait devenir pénible de toujours devoir justifier ses choix. "Des fois, il vaut mieux parler, et des fois, il vaut mieux se taire, a-t-il poursuivi. Je dois avouer qu’en début de saison, je devais gérer un groupe qui n’était pas si facile… mais au fil du temps, ce groupe est devenu plus harmonieux et aujourd’hui j’ai une équipe vraiment sérieuse. C’est une culture du travail qui est différente et ça me rend fier."

Les dirigeants très fermes quand un joueur se plaint de sa situation

Tudor a ses raisons, et les assume: il estime que l’ancien milieu des Gunners doit avoir plus d’impact au milieu de terrain et qu’offensivement, certains joueurs amènent plus de danger ou de qualité technique.

Preuve d’un certains ras-le-bol chez le joueur: déjà vexé de ne plus avoir été appelé chez les Bleus lors du dernier rassemblement, Mattéo Guendouzi a eu une discussion animée la nuit d'OL-OM, à l’aéroport Marignane, avec le directeur du football Javier Ribalta. Et cette saison, les dirigeants ne sont pas tendres dans ce cas de figure. De Payet à Gerson en passant par Guendouzi, chaque joueur doit se plier aux décisions du coach. Sans broncher. Sans faire de vagues.

Guendouzi est certes international, apprécié des supporters, un leader de l'ère Jorge Sampaoli… peu importe, l’OM reste ferme quoi qu’il arrive et le discours est clair: Tudor fait ses choix, c’est au joueur de bosser plus et si jamais Guendouzi veut partir, personne n’est intransférable mais il faudra qu’il y ait des offres.

L’OM n’aurait reçu aucune offre pour Guendouzi

Du côté du joueur, on laisse filtrer l’idée, depuis cet hiver, que l’Angleterre le suit, notamment Aston Villa et son entraîneur Unaï Emery. Au sein de l’OM, on affirme qu’absolument aucune offre n’est parvenue au club pour Guendouzi. Pour le moment, Marseille s’attache à maintenir un maximum de sérénité dans le club, sans spéculer sur l’avenir des uns et des autres. La deuxième place et une qualification en Ligue des champions représentent un enjeu trop important, et rien ne doit polluer le quotidien du groupe. Les états d’âme seront exposés en fin de saison.

Dans le vestiaire marseillais, on reconnait que Guendouzi vit mal sa situation car "c’est un compétiteur", mais on promet que son état d’esprit n’est jamais négatif envers ses coéquipiers et qu’il n’est pas du genre à créer des problèmes en interne. Le dossier Guendouzi reste tout de même délicat pour l’OM, qui – avec cette saison tronquée pour le joueur - prend le risque de voir sa valeur chuter, alors que Guendouzi était encore, il y a quelques mois, l’une des vraies valeurs marchandes du club marseillais.