Derrière la polémique, le PSG réfléchit bien à voyager en train

Derrière la polémique provoquée par l’attitude de Christophe Galtier et Kylian Mbappé en conférence de presse lundi, le PSG étudie bien la possibilité de voyager en train sans y avoir encore eu recours pour trois raisons.

La blague de Christophe Galtier et le fou rire de Kylian Mbappé n’ont pas seulement énervé la classe politique, lundi. Elles ont aussi profondément agacé les dirigeants parisiens qui voient leur image ternie sur un dossier aussi sensible que l’écologie. Car le sujet est pris à cœur par le PSG qui doit gérer environ 25 déplacements par saison. Chacun d’entre eux est étudié à travers plusieurs critères dans le but de mettre le sportif dans les meilleures conditions pour performer sur le terrain.

Ces critères sont les suivants: le coût du déplacement, le temps de trajet, l’accessibilité, la sécurité, les troubles potentiels à l’ordre public et l’aspect environnemental. Et la plupart du temps, au vu de ces critères, le train n'est pas privilégié. Deux options ont la préférence du club: l’avion ou le car. C’est d’ailleurs par ce moyen de transport que les coéquipiers de Marquinhos ont rallié Lille il y a trois semaines. Cela pourrait être la même chose pour les prochains déplacements à proximité de la capitale comme à Auxerre, Troyes ou Reims.

L’option du train encore jamais retenue pour trois raisons

L’option train n’est pas écartée par le club qui la met en concurrence avec les deux autres moyens de transport cités plus haut. Mais, selon Le Parisien, la SNCF n’a encore jamais été choisie par Paris pour prendre en charge les déplacements de l’effectif pour trois raisons: les gares parisiennes ne sont pas facilement accessibles, les critères de sécurité ne sont pas réunis et le voyage retour dans la nuit n’est pas toujours possible. Un facteur crucial pour la récupération surtout lorsque les matchs s’enchaînent tous les trois jours.

L’équipe féminine, soumise à un rythme de matchs moins soutenu, se déplace d’ailleurs régulièrement par les chemins de fer. Signe que Paris n’est pas insensible à ce moyen de transport rapide et moins polluant, comme l’avait rappelé Alain Krakovitch, directeur de TGG-Intercités après le voyage en avion des Parisiens à Nantes le week-end dernier. "Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inoui. PSG, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs: sécurité, rapidité, services et eco mobilité."

C’est une question en rebond à ce message qui a entraîné la légèreté de Galtier et Mbappé. "Ce n’est pas le coach qui s’occupe de la gestion des déplacements, mais il prend le sujet très au sérieux, comme tout le monde au club", assure une source interne au PSG. Sa mauvaise blague occulte ces efforts. Et le club en paie le prix en suscitant l’indignation générale à quelques heures de lancer sa saison en Ligue des champions face à la Juventus, ce mardi (21h, sur RMC Sport).