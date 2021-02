Dijon-PSG: Mbappé et Kean relancent des Parisiens sérieux, malgré le turnover

Le PSG, largement remanié, a facilement dominé Dijon (4-0), ce samedi, lors de la 27e journée de Ligue 1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé et des buts de Moise Kean et Danilo.

Six jours après la défaite contre Monaco (2-0), le PSG se devait de redresser la barre. Sans briller mais sans trembler non plus, l’équipe de Mauricio Pochettino a fait le travail ce samedi à Dijon pour l’emporter 4-0 face à lanterne rouge.

Privé de nombreux titulaires comme Mauro Icardi ou encore Neymar et Angel Di Maria, ce groupe parisien faisait peut-être un peu moins peur. Mais sur la pelouse de Gaston-Gérard, Moise Kean et Kylian Mbappé ont parfaitement bouché les trous. Idem pour le trio "new-look" du milieu de terrain.

En l’absence de Leandro Paredes (suspendu) et Marco Verratti (victime d’un coup), Danilo a réalisé un match propre au poste de sentinelle (ponctué d'un but dans les dernières minutes) alors que Rafinha a trouvé quelques belles passes verticales pour mettre en danger la défense dijonnaise.

Mbappé assume son rôle de leader

Lancé sur une belle passe du prodige français, Abdou Diallo a centré à destination du point de penalty et de Moise Kean. D’un bel enchaînement contrôle-orienté frappe dans le petit filet, l’Italien a lancé le PSG sur la route d’un succès tranquille (0-1, 5e).

En difficulté contre l’ASM, Kylian Mbappé a rapidement repris les choses en main. Epaulé du duo Kean-Draxler, le buteur de 22 ans a parfaitement assumé son rôle de leader offensif. Profitant d’une main de Bersant Celina sur une frappe de Thilo Kehrer, le Français a d’abord marqué sur penalty (0-2, 31e) pour tuer tout suspense et adresser un joli message à un enfant malade sur sa célébration.

Malgré un bref et léger sursaut dijonnais en début de seconde période, Kylian Mbappé a encore accéléré pour mettre fin aux rêves d’un comeback bourguignon. Trouvé à la limite du hors-jeu par Rafinha, l’attaquant a signé son cinquième doublé cette saison en Ligue 1 (3-0, 51e), plus que tout autre joueur de l’élite.

Paris revient sur Lille

Contrairement au dernier voyage du PSG à Barcelone, le triplé de Kylian Mbappé n’est pas arrivé. L'honneur de clore la marque est finalement revenu à Danilo Pereira. Le Portugais a inscrit son premier but en Ligue 1 sur un corner tiré par Julian Draxler (0-4, 81e) avant de sorti blessé et de laisser sa place à Edouard Michut (17 ans), qui a effectué ses débuts en Ligue 1. Paris rentre de Dijon avec la victoire et trois points cruciaux dans la course au titre en Ligue 1.

Deuxième avec 57 points, Paris a provisoirement dépassé Lyon. Une bonne affaire avant de voir les Gones de Rudi Garcia affronter l’OM en clôture de cette 27e journée ce dimanche. Surtout, le PSG est revenu à une petite longueur de Lille avant le match entre les Dogues et Strasbourg.

Sérieux et appliqué, le groupe de Mauricio Pochettino appréciera tranquillement le spectacle dimanche. Et qui sait, en cas de contre-performance de ses rivaux, Paris pourrait bien signer la belle opération du week-end.