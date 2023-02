Djibril Cissé toujours prêt à reprendre du service dans un club de Ligue 1 (et gratuitement)

Invité ce vendredi sur BFM Alsace, Djibril Cissé, l’ancien buteur des Bleus passé notamment par Auxerre, Liverpool et l’OM, estime qu'il peut rendre encore quelques services dans un club de Ligue 1 malgré ses 41 ans. Même gratuitement.

Djibril Cissé a encore des fourmis dans les jambes. A 41 ans, l'ancien attaquant est toujours prêt à reprendre du service. Huit ans après la fin de sa carrière professionnelle terminée à Bastia, l’ancien international tricolore (41 sélections - 9 buts) taquine toujours le ballon le week-end dans un club de futsal de Bastia Borgo. Mais l’ancien avant-centre passé notamment par Auxerre, Liverpool et l’OM se sent prêt pour une dernière pige en Ligue 1.

Celui qui est devenu consultant TV avait déjà affirmé qu’il était prêt à jouer gratuitement pour une formation de Ligue 1. Il l’a répété ce vendredi sur BFM Alsace.

"On ne sait jamais"

"Je l’ai toujours dit. J’ai fait cette sortie il y a plus d’un an. Je suis toujours dans la même optique. Est-ce que ça se fera ? J’en suis moins sûr mais on ne sait jamais." Avec Auxerre, Marseille et Bastia, Djibril Cissé a inscrit 96 buts en 209 matchs.

En attendant une réponse, Djibril Cissé qui mixera ce vendredi soir au festival Rev'Olution, s'éclate dans sa nouvelle carrière de DJ. "Dès l’annonce de ma fin de carrière, j’avais déjà une première date. Après, j’ai enchaîné, ça a vite pris. C’est un vrai plaisir, je m’amuse", conclut-il.