Coupe de France: Djibril Cissé nouveau consultant sur France TV

Djibril Cissé (41 ans), ancien attaquant d’Auxerre, Liverpool et Marseille notamment, va devenir consultant pour les matchs de Coupe de France sur France Télévisions. Il débutera sa nouvelle activité ce week-end.

Djibril Cissé (41 ans) retrouve la Coupe de France. L’ancien attaquant - vainqueur de la compétition en 2003 avec Auxerre - a été choisi comme consultant sur France Télévisions en remplacement d’Eric Roy, nommé entraîneur de Brest mardi. Cissé débutera sa nouvelle aventure dès ce week-end lors des 32es de finale et accompagnera le commentateur Fabien Levêque pour le match entre l’OM - son ancien club (2006-2009) - et Hyères FC (National 2), samedi (15h30) à Martigues.

"Heureux de rejoindre la team France TV Sport pour commenter les matchs de la Coupe de France, a écrit l’ancien joueur de Liverpool, Marseille et Bastia sur son compte Twitter. Rendez-vous dès le 7 janvier sur France 3." L’ancien international français (41 sélections, 9 buts) conservera ses activités de consultant sur L’Equipe, indique France TV.

Cissé était sorti de sa retraite en avril 2021 pour rejoindre une équipe de 4e division américaine, le Panathinaikos de Chicago où il n’a finalement jamais joué. Formé à Auxerre, l’ancien attaquant n’a jamais officiellement annoncé sa retraite depuis, mais n’a plus joué depuis 2018 lors d’une dernière pige en D3 Suisse à Yverdon Sport.

L’été dernier, il avait fait part de son enthousiasme à l’idée de rejouer avec l’AJA, promue en Ligue 1 après avoir remporté son barrage contre Saint-Etienne quelques semaines plus tôt. La porte ne s’est finalement jamais ouverte et l’attaquant a mis son sens du but au service du futsal avec l’équipe de Bastia Borgo.