Droits TV de la Ligue 1: Free attaque à son tour la LFP

Comme le rapporte L'Équipe, une information qu'est en mesure de confirmer RMC Sport, Free a assigné la LFP en justice, à l’instar de BeIN Sports et Canal+. Mais, alors que ces derniers veulent casser leur contrat avec la Ligue, l'opérateur souhaite "seulement" revoir le prix à la baisse après le nouvel accord signé entre Amazon et la LFP en 2021.

Nouvel épisode dans l’interminable feuilleton des droits TV de la Ligue 1. Comme le rapporte L’Équipe ce lundi, une information qu’est en mesure de confirmer RMC Sport, Free a assigné la Ligue professionnelle de football devant le tribunal judiciaire de Paris le 15 mars dernier. L’opérateur, diffuseur de 100% de la Ligue 1 en "quasi-direct" sur son application Free Ligue 1 Uber Eats contre 42 millions d’euros par saison, veut revoir le prix de son contrat à la baisse.



Comme le souligne L'Équipe, Free estime qu’il existe une "iniquité" des prix depuis l’accord entre la LFP et Amazon, en juin 2021, quand ce dernier avait récupéré les droits de Mediapro (80% de la Ligue 1) pour 250 millions d’euros alors que le groupe dirigé par Jaume Roures devait initialement régler plus de 800 millions d'euros par an. Le quotidien sportif précise que Free va devoir régler ses échéances jusqu’à la décision.

BeIN Sports et Canal+ ont également attaqué la Ligue

Dans ce dossier épineux de la diffusion de la Ligue 1, BeIN Sports et Canal+ ont également attaqué la Ligue en justice après l’accord entre la LFP et Amazon. Les deux groupes ne souhaitaient cependant pas une révision du prix mais bien une résiliation de l'ensemble du contrat.

Le 31 mars dernier, la cour d’appel de Versailles a par ailleurs donné raison à BeIN Sports dans le litige qui l’oppose à Canal+. Conséquence: la chaîne cryptée garde le lot 3 (match du samedi à 21h et du dimanche à 17h05) que le groupe qatari lui sous-licencie.